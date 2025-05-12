Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении орденом «Отан» Сұлтанова Қ.С, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

«За особые заслуги в государственной и общественной деятельности наградить орденом «Отан» Сұлтанова Қуаныша Сұлтанұлы», - говорится в официальном документе.

Указ вводится в действие со дня подписания, добавили в Акорде.

Куаныш Султанов - Заслуженный деятель дипломатической службы Республики Казахстан (2003); Почетный журналист Казахстана; Почетный гражданин Алматинской области, «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» (15.12.2008).

Автор книг «Ласточки» (1976), «Пробуждение гиганта (очерки о китайских реформах)» (1999), «Перекресток интересов» (2004); более 200 статей.

Был награжден орденом Трудового Красного Знамени (1981), «Парасат» (2001), памятной медалью Детского фонда ООН - ЮНИСЕФ (11.12.2007), юбилейной медалью «100 лет ВЛКСМ» (10.2018) и Благодарностью Президента Республики Казахстан.