Изжить коррупцию

Получение и дача незаконного материального вознаграждения может дорого обойтись для обеих сторон, вплоть до уголовного наказания. Но суровая статья УК предусмотрена не для всех случаев получения подарков и льгот. Так, за предоставление вознаграждений физические лица несут наказание по статье 676 КоАП в виде штрафа размером 200 МРП, а это почти 600 тыс. тенге. А если же такое вознаграждение или подарок будет исходить со стороны юридического лица, то оно будет квалифицироваться по статье 678 КоАП, и здесь уже штраф возрастает до 700 МРП, и это ни много ни мало – свыше 2 млн тенге. При повторном совершении такого правонарушения в течение года юридическое лицо заплатит уже в 2 раза больше – 1 500 МРП, или 4,5 млн тенге.
Вместе с тем сейчас широко обсуждается и применение общественных работ в качестве наказания за коррупционные преступления. По словам разработчиков, тюрьма крайне редко исправляет человека, и это показывает опыт человечества в части жесткой изоляции лиц от общества.
По информации руководителя департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Атырауской области Каната Сулейменова, в минувшем году зарегистрировано несколько меньше коррупционных правонарушений, чем в 2019-м.
– Самыми распространенными видами коррупционных преступлений продолжают оставаться взяточничество, злоупотребление должностными полномочиями, хищение и незаконное участие в предпринимательской деятельности, – пояснил Канат Сулейменов. – В числе самых коррумпированных оказались местные исполнительные органы, где выявлено 39 преступлений, осуждены 9 человек. Коррумпированными сферами остаются здравоохранение, ЖКХ, образование, строительство и социальное обеспечение. При этом динамика снижения наблюдается в сферах культуры и сельского хозяйства.
Распространенными преступлениями в деятельности подразделений атырауского акимата остаются злоупотребление должностными полномочиями, хищение бюджетных средств при реализации госпрограмм, получение взяток за подписание актов выполненных работ. Вторую строчку по коррумпированности занимают органы внутренних дел, где произошло значительное увеличение коррупционных правонарушений с 10 в 2019 году до 31 факта в 2020 году, осуждены 11 человек. В основном сотрудники полиции изобличены в получении взяток за совершение незаконных действий по решению вопросов, входящих в круг их должностных полномочий, и общее покровительство. В квазигосударственном секторе выявлено 5 фактов коррупционных проявлений.
В масштабах республики количество зарегистрированных коррупционных преступлений снизилось на 5%, а в период с 2017 по 2020 год регистрация сокращена и вовсе на 11%.