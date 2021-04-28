Изжить коррупцию

Получение и дача незаконного материального вознаграждения может дорого обойтись для обеих сторон, вплоть до уголовного наказания. Но суровая статья УК предусмотрена не для всех случаев получения подарков и льгот. Так, за предоставление вознаграж­дений физические лица несут наказание по статье 676 КоАП в виде штрафа размером 200 МРП, а это почти 600 тыс. тенге. А если же такое вознаграждение или подарок будет исходить со стороны юридического лица, то оно будет квалифицироваться по статье 678 КоАП, и здесь уже штраф возрастает до 700 МРП, и это ни много ни мало – свыше 2 млн тенге. При повторном совершении такого правонарушения в течение года юридическое лицо заплатит уже в 2 раза больше – 1 500 МРП, или 4,5 млн тенге.

Вместе с тем сейчас широко обсуждается и применение общественных работ в качестве наказания за коррупционные преступления. По словам разработчиков, тюрьма крайне редко исправляет человека, и это показывает опыт человечества в части жесткой изоляции лиц от общества.

По информации руководителя департамента Агентства Респуб­лики Казахстан по противодействию коррупции по Атырауской области Каната Сулейменова, в минувшем году зарегистрировано несколько меньше коррупционных правонарушений, чем в 2019-м.

– Самыми распространенными видами коррупционных преступ­лений продолжают оставаться взяточничество, злоупотребление должностными полномочиями, хищение и незаконное участие в предпринимательской деятельности, – пояснил Канат Сулейменов. – В числе самых коррумпированных оказались местные исполнительные органы, где выявлено 39 преступ­лений, осуждены 9 человек. Коррумпированными сферами остаются здравоохранение, ЖКХ, образование, строительство и социальное обеспечение. При этом динамика снижения наб­людается в сферах культуры и сельского хозяйства.

Распространенными преступ­лениями в деятельности подраз­делений атырауского акимата остаются злоупотребление долж­ностными полномочиями, хищение бюджетных средств при реализации госпрограмм, получение взяток за подписание актов выполненных работ. Вторую строчку по коррумпированности занимают органы внутренних дел, где произошло значительное увеличение коррупционных правонарушений с 10 в 2019 году до 31 факта в 2020 году, осуждены 11 человек. В основном сотрудники полиции изобличены в получении взяток за совершение незаконных действий по решению вопросов, входящих в круг их должностных полномочий, и общее покровительство. В квазигосударственном секторе выявлено 5 фактов коррупционных проявлений.

В масштабах республики количество зарегистрированных коррупционных преступлений снизилось на 5%, а в период с 2017 по 2020 год регистрация сокращена и вовсе на 11%.