К 2030 году в Казахстане будет полмиллиона детей с избыточным весом

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За последние несколько лет в Казахстане в 1,6 раза выросла доля детей в возрасте от 11 до 15 лет, имеющих избыточный вес или страдающих ожирением. Если в 2018 году на полных детей приходилось 9,7% от всех казахстанцев этой возрастной группы, то по итогам прошлого года показатель вырос до 15,4%. Тревожная тенденция наблюдается как среди девочек, так и среди мальчиков. К слову, мальчики чаще, чем девочки, имеют избыточную массу тела: 19,2% против 11,3% соответственно. Диагноз «ожирение» в 2022 году имели 4,7% детей. Такие выводы были сделаны авторами национального отчёта «Факторы образа жизни школьников Казахстана в 2022 году».

Изучая состояние здоровья и факторы риска казахстанских подростков по опросникам, специалисты Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) РК выяснили, что чаще всего от избыточной массы тела страдают дети в возрасте 11 лет. Каждый четвёртый мальчик в этом возрасте имеет вес больше, чем положено по норме его роста. Среди девочек в возрасте 11 лет доля чрезмерно полных меньше: 14,3%

У подростков чуть постарше ситуация уже лучше. В 13-летнем возрасте избыточный вес или ожирение отмечаются у 17% мальчиков и 9,7% девочек. Среди мальчиков в возрасте 15 лет излишнюю полноту имеют 14,3%, а среди девочек ситуация почти не меняется: 9,9% всех 15-летних казахстанок весят больше нормы.

Эти данные были получены путём расчёта индекса массы тела (ИМТ) детей на основе информации о весе и росте. Любопытно, что далеко не все дети, попавшие в категорию полных, считали себя таковыми. Например, всего 12,9% мальчиков, согласно результатам выборочного исследования НЦОЗ РК за 2022 год, относили себя к числу людей с избыточным весом. Напомним, согласно расчётному показателю ИМТ, таковых было 19,2%. У девочек ситуация противоположная: они чаще преувеличивают, воспринимая себя как полных, хотя не все таковыми являются. Доля казахстанок в возрасте от 11 до 15 лет с субъективным восприятием себя как человека с избыточной массой тела превышала расчётный показатель по ИМТ: 14,3% против 11,3%. Слишком критичное отношение к своему телу особенно характерно для девушек постарше: у 13-летних — 19,4%, у 15-летних — 21,2%.

Рост распространённости детского ожирения в Казахстане вызывает озабоченность медиков, ведь, по статистике, в 90% случаев полные дети становятся потом полными взрослыми. Для системы здравоохранения это серьёзная проблема. Избыточный вес — один из основных факторов риска для развития диабета II типа, гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний. Тот факт, что численность полных детей в Казахстане не снижается, а растёт, позволил экспертам Всемирной федерации по борьбе с ожирением (консультативного органа ВОЗ) сделать неутешительный прогноз ситуации на будущее. Если тенденция с детским ожирением в нашей стране не поменяется, то уже к 2030 году в Казахстане будет насчитываться 536,9 тыс. граждан в возрасте от 5 до 19 лет с избыточным весом. Большую часть составят подростки и молодёжь (330,4 тыс. человек), меньшую — дети в возрасте от 5 до 9 лет.

По мнению национального консультанта по вопросам питания UNICEF Kazakhstan Аккумис Салхановой, лишь в 5% случаев ожирение среди детей обусловлено эндокринными нарушениями. В 95% избыточная масса тела у несовершеннолетних связана с нарушением энергобаланса: объём потреблённых калорий больше, чем объём потраченных. Неправильное питание и малоподвижный образ жизни. Несмотря на активную пропаганду семейного ЗОЖ, нездоровые пищевые привычки у детей со временем усугубляются. Это можно проследить по результатам опросов НЦОЗ РК за 2018-й и 2022 год.

За эти годы доля детей, которые 1–6 раз в неделю пили сахаросодержащие напитки, увеличилась с 60,2% в 2018-м до 66,7% в прошлом году. Каждый пятый подросток в возрасте от 11 до 15 лет в 2022 году хотя бы раз в неделю пил энергетики. Фрукты и овощи ежедневно ели лишь около трети детей: 26,6% и 36,2% соответственно. Всё меньше подростков полноценно завтракали каждый день.

В то же время снизились показатели физической активности: дети меньше гуляют и больше сидят за компьютером. Ежедневные часовые прогулки или тренировки в секциях в 2022 году проходили только у 32,4% несовершеннолетних. Намного лучше были показатели при анализе физической активности высокой интенсивности не реже трёх дней в неделю: 64,5%. А вот с гаджетами и просмотром разных видео у многих казахстанских детей есть проблемы. В прошлом году 51,2% детей проводили перед экранами планшетов, смартфонов и компьютеров более двух часов в день. Судя по результатам опросов, мальчики чаще всего играют в видеоигры, в девочки общаются в соцсетях и просматривают сайты. С 2018 года этот показатель вырос на 24 процентных пункта.

В 2021 году в Казахстане специалистами НЦОЗ РК совместно с экспертами UNICEF была разработана Национальная стратегия по профилактике избыточного веса и ожирения среди детей РК до 2025 года. В ней определено несколько целевых индикаторов, на которые должны ориентироваться медики, НПО и родительские сообщества для того, чтобы остановить тенденцию распространённости избыточного веса среди детей. В частности, заболеваемость ожирением среди несовершеннолетних в возрасте до 14 лет необходимо снизить на 7,6%, с 97,5 до 90 случаев на 100 тыс. человек. Для этого необходимо более активно внедрять спорт в жизнь школьников. Желательно, чтобы к 2025 году 80% детей в возрасте 8 лет регулярно посещали спортивные секции и кружки. У казахстанцев в возрасте 11–15 лет этот показатель нужно довести хотя бы до 40%.

Необходимо постепенно сокращать и жёстче контролировать количество сахаросодержащих напитков, которые пьют дети. Доля тех, кто имеет привычку каждый день покупать лимонад или колу, должна уменьшиться до 14,5%. Чтобы ограничить такое частое потребление сладких напитков, ещё в 2021 году Минздрав РК в рамках нацпроекта «Здоровая нация» предлагал ввести дополнительный налог на сладкие напитки. Инициатива встретила сопротивление со стороны бизнеса. В комментариях к проекту представители Ассоциации производителей безалкогольных напитков РК написали, что Минздрав РК демонизирует влияние сахаросодержащих напитков с целью введения фискальных мер, а употребление сахаросодержащих напитков школьниками не доказывает связь с детским ожирением. Информации о том, что такой налог с 2023 года всё же был введён, на официальных ресурсах «Открытые НПА» или на сайтах госорганов нет.