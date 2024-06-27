К-рор группа стала первым молодежным послом ЮНЕСКО

Политика, Музыка, В мире
89
Наталия Буланова
выпускающий редактор

K-pop – это многомиллионные армии фанатов и многомиллиардные обороты. В ЮНЕСКО этот феномен решили использовать во имя благого дела

Фото: nme.com

ЮНЕСКО представила первого в своей истории молодежного посланника доброй воли. Выбор Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры пал на одну из самых успешных k-pop групп – Seventeen, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Как отмечает телеканал, ни одна официальная церемония ЮНЕСКО не производила столько шума. С утра пораньше фанаты популярного южнокорейского бойз-бенда атакуют заборы штаб-квартиры ЮНЕСКО в надежде увидеть своих кумиров. Желающих прорваться на небольшую церемонию явно больше, чем мест. Внутри строгая охрана высматривает и выводит тех, кто оказался здесь без разрешения.

«Я рада анонсировать, что группа будет не просто нести месседжи и ценности во всем мире в рамках своего предстоящего мирового турне, они также смогут участвовать в нашей работе и наших проектах», - сообщила генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле.

По словам участника группы Seventeen Джошуа Хонга, группа выделит 1 млн долларов на поддержку глобальной молодежной программы ЮНЕСКО.

«Мы верим, что молодежь дает самые креативные идеи и имеет самую сильную решимость изменить мир к лучшему. Через развлечение и поддержку блестящих идей мы надеемся, что программа станет ступенькой в строительстве позитивных молодежных сообществ», - поделился Хонг.

Бойз-бенд из Южной Кореи – не только один из самых популярных, но и один из самых вовлеченных в благотворительность. Уже два года существует их совместная с корейским офисом ЮНЕСКО инициатива по созданию образовательных центров в Африке и Азии.

Для фанатов амбассадорство их любимых идолов, именно так в k-pop называют кумиров, – прямая инструкция к действию. Поклонники, среди которых много подростков, принимают близко к сердцу всё, что говорят любимые артисты, которые теперь будут делиться не только музыкой, но и своими общественно-полезными инициативами, отметил телеканал.

 

#первый #группа #ЮНЕСКО #молодежь #посол #Seventeen #К-рор

Популярное

Все
Приказ длиной в три года
Дело – труба
Что делать? Для этого надо понять, кто виноват
Дорожный парадокс в Северном Казахстане: строить новые пути, разрушая старые…
Молоко кобылье – здоровье человеческое
Большие цели в АПК достигаются большими усилиями
За ненадлежащее состояние мусорных полигонов ответственность понесут акимы
Откуда берутся стихийные свалки?
«Ауыл аманаты» – рука помощи сельчанам
Вклад в чистоту родного города
Мажилис заслушал отчет Правительства о том, как оно реагирует на запросы народных избранников. В своем вердикте о «чувствительности» Кабмина депутаты были единодушны: имеют место отписки и формальный подход
Турнир памяти Турганбека Алтынбекова состоялся в Кызылорде
Чистить, объяснять, воспитывать, не сдаваться
Госслужащих обучат этическим нормам
«Пачупки» забрал все главные награды театрального фестиваля
История в зеркале современности
Дружелюбные полицейские инструктируют детей и взрослых
Как стать привлекательнее для туристов
Музыка улучшает настроение, делает нас умнее и даже лечит
Исторические традиции и современные тренды
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Судебное реформирование: реалии и перспективы
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Секреты сакского форпоста
Участникам проекта Zhas project выделят 280 млн тенге
Дело Бишимбаева: астанчанку подозревают в присвоении 100 млн тенге
Столичный приют «Я живой» не только спасает животных, но и помогает людям стать добрее
Жил-был Тимофей Петрович
Маэстро-ювелир Карл Фаберже часто использовал для своих изделий драгоценные и полудрагоценные камни Рудного Алтая
XVII заседание Молодежного совета ШОС прошло в Астане
Гайни Хайруллина – первая казахстанская женщина-режиссер
Как выявляют проблемных алиментщиков в Казахстане
Стратегию энергетического сотрудничества ШОС до 2030 года одобрили в Астане
Правила выдачи, продления и отзыва разрешения трудовому иммигранту изменят в РК
Обучающий ресурс Oqimyn-til создала группа молодых ученых ВКУ им. С. Аманжолова
Казахстан сменил позицию в новом рейтинге ФИФА
Казахстанские автоперевозчики смогут доезжать до крупных городов и портов Китая
Мужчина с психическим расстройством усыновил детей и издевался над ними
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
Консолидация и развитие
Триумф и трагедия казахских баев
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Костанайские археологи бьют тревогу
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Преодоление. Пять лет созидания
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций

Читайте также

ЕС планирует очистить околоземное пространство
Кладоискатели подняли ценности с затонувших испанских парус…
Первые дебаты Байдена и Трампа пройдут в Атланте
Мажилис заслушал отчет Правительства о том, как оно реагиру…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]