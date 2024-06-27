К-рор группа стала первым молодежным послом ЮНЕСКО

K-pop – это многомиллионные армии фанатов и многомиллиардные обороты. В ЮНЕСКО этот феномен решили использовать во имя благого дела

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ЮНЕСКО представила первого в своей истории молодежного посланника доброй воли. Выбор Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры пал на одну из самых успешных k-pop групп – Seventeen, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Как отмечает телеканал, ни одна официальная церемония ЮНЕСКО не производила столько шума. С утра пораньше фанаты популярного южнокорейского бойз-бенда атакуют заборы штаб-квартиры ЮНЕСКО в надежде увидеть своих кумиров. Желающих прорваться на небольшую церемонию явно больше, чем мест. Внутри строгая охрана высматривает и выводит тех, кто оказался здесь без разрешения.

«Я рада анонсировать, что группа будет не просто нести месседжи и ценности во всем мире в рамках своего предстоящего мирового турне, они также смогут участвовать в нашей работе и наших проектах», - сообщила генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле.

По словам участника группы Seventeen Джошуа Хонга, группа выделит 1 млн долларов на поддержку глобальной молодежной программы ЮНЕСКО.

«Мы верим, что молодежь дает самые креативные идеи и имеет самую сильную решимость изменить мир к лучшему. Через развлечение и поддержку блестящих идей мы надеемся, что программа станет ступенькой в строительстве позитивных молодежных сообществ», - поделился Хонг.

Бойз-бенд из Южной Кореи – не только один из самых популярных, но и один из самых вовлеченных в благотворительность. Уже два года существует их совместная с корейским офисом ЮНЕСКО инициатива по созданию образовательных центров в Африке и Азии.

Для фанатов амбассадорство их любимых идолов, именно так в k-pop называют кумиров, – прямая инструкция к действию. Поклонники, среди которых много подростков, принимают близко к сердцу всё, что говорят любимые артисты, которые теперь будут делиться не только музыкой, но и своими общественно-полезными инициативами, отметил телеканал.