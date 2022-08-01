Кадет получил ранение в Военном колледже Минобороны

31 июля в Военном колледже Министерства обороны РК, находясь в суточном наряде, получил ранение кадет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства страны.

Военнослужащему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

«По данному факту начато досудебное расследование. Для установления причин и обстоятельств произошедшего направлена специальная комиссия», – отметили в Минобороны РК.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению в интересах следствия.