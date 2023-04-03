Кадровые перестановки произвел глава МВД РК

В Министерстве внутренних дел РК сообщили о кадровых перестановках, передает Kazpravda.kz.
Так, приказом министра внутренних дел на должность заместителя начальника Департамента информации и связи назначен Арман Бакиржанов.
Полковник полиции Бакиржанов более 20 лет работает в данном направлении, начинал службу инженером-программистом.
Последняя занимаемая должность – начальник Управления технической защиты информации Департамента информации и связи МВД.
На должность заместителя начальника Департамента тыла МВД назначен полковник полиции Рустем Тунгышбаев, ранее занимавший должность заместителя начальника Департамента полиции Павлодарской области.
Должность заместителя начальника Департамента полиции города Алматы заняла Ольга Агафонова, ранее работавшая начальником Управления информатизации и связи этого же департамента.
Заместителем начальника Департамента полиции на транспорте назначен Маулен Маканов, ранее занимавший должность начальника Управления миграционной службы департамента.