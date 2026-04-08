Мажилис принял во втором чтении закон «О государственной службе Республики Казахстан» в новой редакции с сопутствующими поправками. Документы разработаны во исполнение поручений Главы государства по дальнейшему совершенствованию системы госслужбы, сообщает Kazpravda.kz

Одна из ключевых задач закона – переход к модели государственной службы, основанной на принципах сервисности и клиентоориентированности. Вместе с тем определены требования к госслужащим и их обязанностям. Среди них – патриотизм, профессионализм, открытость, этичность, безупречная репутация и нетерпимость к правонарушениям и конфликту интересов.

Кроме того, предусматривается профессионализация государственного аппарата. Для этого вводится институт подготовки к поступлению на госслужбу. С целью цифровизации HR-процессов отбирать кандидатов планируется полностью в цифровом формате через информационную систему «Е-қызмет».

При этом в обновлённом законе предусмотрены нормы для повышения привлекательности госслужбы, привлечения и удержания квалифицированных кадров. Так, устанавливаются механизм индексации заработной платы не реже одного раза в три года, компенсация за работу в сверхурочное время, в выходные и праздничные дни, создаются условия для участия в специальных льготных жилищных программах и другие. Также регламентирован режим рабочего времени. В частности, устанавливается, что продолжительность работы не должна превышать 40 часов в неделю, для некоторых категорий – сокращается.