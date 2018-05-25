Как бороться с нелегальной импортной продукцией, рассказали в НПП "Атамекен"

Общество
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Жанат Тукпиев
Фото из открытых источников
Президент Ассоциации яичных производителей Казахстана Максим Божко в ходе круглого стола в Национальной палате предпринимателей "Атамекен" отметил, что Казахстану по примеру РФ необходимо установить передвижные или стационарные посты ветеринарного контроля на трассах, по которым поступает импортная продукция, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Ограничительные меры мы не можем применять. В то же время уже насколько лет наше и другие объединения поднимают вопрос о том, что на границе необходимо организовать контрольно-пропускные пункты именно для ветеринарного контроля, где будут отбираться пробы", – сказал Божко.

Данные меры помогут убедиться в том, что эти продукты заходят на территорию страны легально.

"Во-первых, то, что есть товарно-транспортная накладная, счет фактуры, что это официальный импорт. Во-вторых, убедиться, что у этой партии есть ветеринарные сопроводительные документы. В-третьих, нужно проверять продукцию на соответствие техническому регламенту, что она правильно упакована, на нее нанесена вся информация, которая должна быть по нашему законодательству. К сожалению, ни по одному из этих трех пунктов импорт, который заходит к нам в Казахстан, не проверяют", – заявил он.

В то же время он рассказал, какие именно меры необходимо предпринять при завозе импортной продукции.

"Мы разговаривали с представителями Минсельхоза. На примере РФ на тех трассах, по которым "заходит" импортная продукция, установить передвижные или стационарные посты ветеринарного контроля, где можно будет осуществлять функции как налогового контроля, таможенного и ветеринарного. Эту работу, мы надеемся, Минсельхоз будет реализовывать, и такие пункты будут создаваться до конца этого года", – сказал Божко.

По его словам, ежегодно Казахстан потребляет около 350 тыс. тонн мяса птицы. При этом из них около 160 тыс. тонн производят в Казахстане.

"Соответственно, около 50 процентов всех товаров – это импортная продукция. Она приходит как из России, Беларуси, Украины, так и из дальнего зарубежья – это окорочка из США. Физически невозможно проверить каждую партию, которая заходит в Казахстан. Нужно понимать, что если производитель завез какую-то продукцию и была обнаружена зараженная партия, необходимо изымать ее и не допускать к дальнейшей реализации", – считает Божко.

Касательно яичной продукции Божко отметил, что импортная продукция поступает на рынок РК бесконтрольно.

"Основный импорт происходит в летнее время, когда падает спрос, в том числе из РФ. У нас нет на границе никаких барьеров, и продукцию можно завозить бесконтрольно. Не говоря уже о том, что она не проходит ветеринарный контроль, не проходит анализы лабораторий Комитета охраны здоровья", – отметил он.

Также он заявил, что не уплачиваются налоги и есть проблема демпинга цен, потому как продукция, по сути, поступает контрабандой.

Кроме того, он сообщил, что в Казахстане производят около 4 миллиардов яиц в год, импорт составляет от 100 до 200 миллионов яиц.

"Кажется, что это небольшой процент от общей численности употребляемого яйца, но важно, что эта продукция может быть небезопасной. Ведь на нашей территории она не подвергается никакому контролю", – заключил Божко.

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