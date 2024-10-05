Как будет работать пресса в «день тишины» и во время референдума

Минкультинформ опубликовал сообщение для СМИ о деятельности в день республиканского референдума и в предшествующий ему день, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерство культуры и информации напоминает, что согласно пункту 4 статьи 7 Закона «О республиканском референдуме» любая агитация в предшествующий референдуму день и в день проведения референдума запрещена.

Таким образом, 5 и 6 октября 2024 года проводить агитацию референдума в СМИ, в том числе в сети Интернет и на онлайн-платформах, запрещается.

Вместе с тем данные запреты не распространяются на информационные материалы о референдуме при условии отсутствия в них признаков агитации.

Исходя из смысла и содержания понятия «агитация», в качестве агитационных будут рассматриваться материалы, побуждающие избирателей голосовать «за» или «против» вопроса, вынесенного на референдум.

Кроме того, за пять дней до референдума, в том числе в «день тишины» и день голосования, то есть 5 и 6 октября, не допускается публикация в СМИ и на онлайн-платформах результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов референдума, иных исследований, связанных с референдумом, голосований за или против вопроса референдума.

За несоблюдение вышеуказанных запретов статьями 102 и 120 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях предусмотрена адмответственность.

Причем в этих случаях к ответственности могут быть привлечены как физические, так и юридические лица, допустившие данное нарушение, в том числе и пользователи онлайн-платформ.

Агитационные материалы, ранее размещенные на интернет-ресурсах, могут сохраняться на прежних местах, их вывод на главную страницу сайта запрещается. Для исключения выхода их в топы рекомендуется отключать функцию комментирования для пользователей.

Так же на прежних местах могут оставаться ранее размещенные информационные материалы разъясняющего характера о дате, условиях поведения референдума, порядке голосования, включая рекламные баннеры, отсчет дней до референдума на интернет-ресурсах и телеканалах и т.п.