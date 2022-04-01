Общество
Как будет работать программа защиты тенговых вкладов: вопросы и ответы

В феврале 2022 года Национальный банк и Правительство РК анонсировали программу защиты тенговых вкладов. В соответствии с Совместным заявлением Правительства и Национального банка РК на депозиты в тенге государство начислит единовременную премию (компенсацию) в 10% от суммы вклада – сверх выплачиваемой банком процентной ставки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

Цель разработчиков программы – поддержать казахстанских вкладчиков и обеспечить стабильность финансовой системы.

Условия программы будут отражены в соответствующем нормативном правовом акте. Проект такого акта разработан, обсужден с банками второго уровня и направлен на согласование и последующее утверждение в Правительство.

Публикация итоговых условий программы ожидается после утверждения проекта Правительством.

Вместе с тем Национальный банк дает ответы на часто задаваемые вопросы о программе уже сейчас.

О ПОЛУЧАТЕЛЯХ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ПРЕМИИ 10% ОТ СУММЫ ДЕПОЗИТА

Кто имеет право получить компенсацию 10% по тенговому депозиту?

Получить компенсацию (единовременную премию от государства) в 10% от суммы вклада имеет право каждый вкладчик казахстанского банка – как физические лица, так и индивидуальные предприниматели.

Компенсация будет выплачиваться по тенговым вкладам, которые были открыты и по которым имелся остаток не позднее конца дня 23 февраля 2022 года (то есть на начало дня 24 февраля 2022 года, когда было опубликовано совместное заявление).

Обязательным условием выплаты компенсации является сохранение депозита в банке в течение следующих 12 месяцев, то есть с 23 февраля 2022 года до 24 февраля 2023 года.

По каким вкладам можно получить компенсацию?

Программа защиты тенговых вкладов распространяется на все популярные вклады.

Это:

- сберегательные вклады;

- срочные вклады, а также несрочные – в классификации Казахстанского фонда гарантирования депозитов;

- вклады в «Отбасы банке», вклады в рамках государственной образовательной накопительной системы (депозиты AQYL).

Когда будут выплачиваться деньги?

Единовременная премия будет начислена после 23 февраля 2023 года, а о периоде выплаты станет известно после публикации соответствующего НПА.

Согласно совместному заявлению Правительства и Национального банка, компенсация 10% будет выплачиваться из средств бюджета.

Нужно ли подавать заявление, чтобы получить компенсацию?

Программа защиты тенговых депозитов предполагает заявительный характер, то есть вкладчикам необходимо будет подать заявление в банк – в письменной форме или в онлайн-сервисах.  

Однако итоговые условия, в том числе то, будет ли программа носить заявительный характер, или компенсация будет начислена всем вкладчикам по умолчанию, станут известны после утверждения проекта НПА. Рекомендуем следить за новостями на официальных ресурсах.

В данный момент заявления не принимают.

Может ли быть начислена компенсация 10% на крупную сумму на платежной карточке?

Программа защиты тенговых депозитов не распространяется на деньги, хранящиеся на платежных карточках, равно как и на текущих счетах.

Какие еще исключения есть?

Наряду с платежными карточками и текущими счетами исключение составляют некоторые виды банковских депозитов, которые предназначены для проведения расчетов, а не для накопления и преумножения сбережений. Это в основном вклады, не предусматривающие вознаграждения или предусматривающие минимальную процентную ставку, в частности:

- условные депозиты;

- депозиты до востребования (как правило, бессрочные вклады со ставкой вознаграждения не более 0,1% годовых).

О СУММЕ КОМПЕНСАЦИИ

Ограничена ли сумма компенсации от государства?

Сумма компенсации ограничена только для крупных вкладов свыше 20 миллионов тенге. Максимальная сумма премии составляет 2 миллиона тенге, то есть 10% от 20 миллионов тенге.

Что с банковским процентным вознаграждением?

Компенсация по тенговым депозитам – это единовременная премия в 10% от суммы депозита. Эта выплата не включается в вознаграждение по депозиту, определенное в рамках договора банковского вклада.

О СНЯТИИ И ПОПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТОВ С 23 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА ДО 24 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА

Как рассчитывается компенсация, если вкладчик в течение 12 месяцев пополнял депозит?

Если вкладчик пополнял депозит и не снимал деньги, то премия будет начислена на сумму остатка на конец дня 23 февраля 2022 года. Напоминаем, по крупным вкладам свыше 20 миллионов тенге премия 10% начисляется только на 20 миллионов тенге.

Как рассчитывается размер компенсации, если были и пополнения, и частичное досрочное снятие?

Если вкладчик частично снимал деньги с депозита, то компенсация составит 10% от минимальной суммы остатка денег на депозите за период с 23 февраля 2022 года по конец дня 23 февраля 2023 года – с учетом всех снятий и пополнений. Снова напомним, что учитывается максимальная сумма депозита в 20 миллионов тенге.

Выплачивается ли компенсации, если депозит был закрыт в период с 23 февраля 2022 по 24 февраля 2023?

Если вкладчик до истечения 12 месяцев полностью изымает депозит, компенсация не выплачивается.

Условия начисления премии по вкладам, по которым объективно не представляется возможным провести пролонгацию, уточняются.

О ПРОЛОНГАЦИИ И ОКОНЧАНИИ СРОКОВ ДОГОВОРОВ

Если срок депозита заканчивается в период с 23 февраля 2022 года по 23 февраля 2023 года включительно, может ли вкладчик рассчитывать на компенсацию?

Если дата окончания депозита приходится на период с 23 февраля 2022 года по 23 февраля 2023 года включительно, то, чтобы соответствовать условиям программы, вклад должен быть продлен. Как правило, банки автоматически продлевают вклады своих клиентов. Для коротких (например, до 3–6 месяцев) вкладов таких автоматических продлений может быть несколько. Следовательно, итоговая новая дата окончания договора вклада должна выпадать на любую дату после 23 февраля 2023 года.

По какой ставке должен быть пролонгирован вклад?

На практике пролонгация вкладов производится по ставке, действующей в банке по данному депозитному продукту в момент пролонгации. Банки самостоятельно устанавливают ставки вознаграждения по вкладам исходя из внутренней депозитной политики, ориентируясь (не превышая) на рекомендуемые КФГД предельные ставки вознаграждения по депозитам.

Куда обратиться, если имеются претензии к банку по вопросам соблюдения им условий договора банковского вклада?

Если возникают разногласия с банком, вкладчики вправе обратиться в Департамент защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

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