Как будут лицензировать детсады в Казахстане, рассказали в Минпросвещения

Первый вице-министр просвещения Казахстана Шолпан Каринова в своем аккаунте в Facebook рассказала, как планируют проводить лицензирование детских садов в стране, сообщает Kazpravda.kz.

Как констатировала Каринова, в социальных сетях в эти дни активно обсуждается вопрос лицензирования детских садов. Кто-то пишет, что детсады срочно нужно начинать лицензировать, так как нельзя допускать нарушений прав самых маленьких граждан страны, кто-то считает, что государство, вводя лицензирование, создает препятствия в развитии частного бизнеса в дошкольном образовании, что лицензирование приведет к закрытию частных детсадов.

«Если с защитой прав детей можно и нужно согласиться с учетом участившихся случаев жестокого обращения с детьми, то нужно справедливо отметить, что последнее совершенно не соответствует действительным причинам введения лицензирования. Это понимают все родители детей и вся общественность.

На самом деле, государство не ставит задачу закрытия садов, лицензирование точно к этому не приведет – как государственных, так и частных, наоборот, государство создавало и создает все условия, чтобы дошкольные организации развивались», – обозначила вице-министр.

Только в этом году, по ее словам, благодаря мерам господдержки, открываются более 300 детсадов, больше половины из них – частные, 140 уже открылись на более чем 10 тысяч мест.

Во-вторых, продолжила Каринова, как в государственных, так и частных садах все эти годы реализуется единый механизм финансирования через госзаказ по единой методике. При этом для поддержания услуг в этой сфере в 2020 году внесены изменения в методику госзаказа, предусматривающие в структуре госзаказа объемы средств на повышение зарплаты на 25%, увеличение продолжительности отпуска педагогов до 56 дней и другое. И на эти меры с республиканского бюджета выделен большой объем финансовых средств.

«Если мы хотим справедливого отношения, защитить права детей, обеспечить их безопасное пребывание в садах, чтобы родители не боялись отправлять своих детей в сады, то нужно требования к садам сделать через систему лицензирования на входе и аттестации в период функционирования. Причем при данных функциях государством минимизированы риски прямых контактов двух сторон, поскольку процедуры проводятся без посещения объектов.

Условия функционирования детсадов должны быть одинаковыми, как в государственных, так и в частных, так как и там и там воспитываются наши дети, работают наши педагоги», – пояснила она.

Дошкольное образование – единственный уровень образования, который не лицензируется в настоящее время. Хотя лицензирование, как механизм проверки на входе, осуществлялось до 2011 года, напомнила Каринова.

«Сейчас назрела необходимость возврата данной процедуры, многочисленные резонансные случаи жестокого обращения с детьми вынуждают родителей и общественность обращаться в государственные органы в поисках восстановления справедливости.

В этом случае лицензия как инструмент подтверждения готовности позволит проверить условия для детей при открытии детского сада.

При этом квалификационные требования будут включать самый минимальный набор необходимых условий для детей, как это делается во многих странах мира: наличие педагогов, видеокамер, учебных материалов, соответствие санитарным и противопожарным нормам, наличие собственного или арендованного здания.

Причем нужно заметить, что для добросовестных предпринимателей и нормально функционирующих садов лицензирование абсолютно незатратное регулирование», – подчеркнула спикер.

Планируется, что лицензирование будет осуществляться поэтапно. Сначала будут внесены изменения в законы, в другие подзаконные акты.

И на первом этапе будут подлежать лицензированию вновь открываемые дошкольные организации, а это порядка 200 единиц в год. Затем лицензирование предусмотрено для действующих организаций, не прошедших повторную государственную аттестацию. Их тоже немного, 1-2% или 10-15 детсадов в год.

«Все остальные действующие сады могут получить лицензию на основе оценки степени рисков. Рисковые случаи без посещения садов будут определяться в автоматизированной системе НОБД.

Таким образом, нужно понимать, что лицензирование даст возможность объективно оценить ситуацию по созданию условий для воспитания детей», – подытожила Шолпан Каринова.