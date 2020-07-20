Как будут работать дежурные классы для учеников младшего звена в Нур-Султане
Екатерина Елисеева
О том, как в новом учебном году будут работать дежурные классы для учеников младшего звена в Нур-Султане, рассказала руководитель Управления образования города Шолпан Кадырова на брифинге в акимате, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Учебный год с 1 сентября во всех столичных школах и колледжах начнется в дистанционном формате. Планируется функционирование дежурных классов для учащихся начального звена по заявлениям родителей. При этом будут строго соблюдены все санитарные меры", – сообщила Кадырова.
Она отметила, что обучение в дежурных классах будет организовано в несколько смен и подсмен.
"Классы будут комплектоваться с разделением на подгруппы. Рассчитываем, что количество детей в этих подгруппах не будет превышать 10-15 человек. Занятия будут проходить в одном кабинете, перемены – в разное время. Кроме того, часть предметов будет вестись в дистанционном режиме", – дополнила она.
По ее словам, соблюдение всех санитарных мер является одной из основных задач. В этой связи школы будут оснащены дезинфицирующими средствами, тепловизорами.
"Для работы дежурных классов будет следующий алгоритм: родители приводят детей, но в здание не заходят; на входе будут дезинфицирующие коврики; будут организованы измерение температуры ребенка при входе, а также обработка рук, проверка наличия маски; на всех этажах и в каждом дежурном классе будут санитайзеры. Также классы будут проветриваться, кварцеваться, обеспечиваться влажной уборкой. Будет предусмотрено функционирование комнат-изоляторов рядом с медицинскими кабинетами", – разъяснила Кадырова.
Также она сообщила, что в обязательном порядке будут обеспечены компьютерами и интернетом учащиеся из социально-уязвимых семей. Параллельно ведется работа по обеспечению учащихся учебниками.