Как будут развиваться наука и высшее образование в Казахстане в 2023 году: коллегия МНВО

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Итоги работы в сфере науки и высшего образования за 2022 год и задачи на предстоящий обсудили на расширенном заседании коллегии Министерства науки и высшего образования с участием заместителя премьер-Министра Алтая Кульгинова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

Глава ведомства Саясат Нурбек доложил об основных итогах работы за прошедший год.

«В 2022 году объем госзаказа для поступления в вузы увеличен на 10%, при этом 60% грантов распределены на технические направления. Стипендия студентов увеличена на 20%, выделено 10 тыс. целевых грантов. По поручению главы государства открыты филиалы трех ведущих зарубежных исследовательских вузов», — сообщил Нурбек.

Министерством начата работа по дифференциации стоимости грантов (от 30% до 100%) в зависимости от результатов ЕНТ. Также прорабатываются вопросы предоставления долгосрочных льготных кредитов на оплату обучения в вузах под 2-3% годовых. Для обеспечения студентов жильем руководители вузов совместно с акиматами будут привлекать инвесторов для строительства общежитий.

В 2022 году на 70% увеличено финансирование науки, численность ученых и исследователей выросла в 1,5 раза. Зарплата ведущих ученых включена в базовое финансирование. Введено прямое полное финансирование 11 научно-исследовательских институтов.

В 2023 году предусмотрено поэтапное увеличение финансирования прикладной науки, в том числе за счет со-финансирования научных исследований бизнесом.

Будут развиваться специализированные инжиниринговые центры, научно-технологические парки при ведущих вузах и крупных предприятиях.

В текущем году будет разработан новый Закон «О науке и технологической политике», предусматривающий нормы по повышению экономического эффекта научных исследований, разработке и трансферу новых технологий.

По поручению главы государства в целях совершенствования государственной политики в области науки с учетом лучшего мирового опыта будет создан Национальный совет по науке и технологиям с участием ведущих ученых.

В свою очередь Алтай Кульгинов отметил важность качественного исполнения поручений главы государства в части развития науки и высшего образования.

«Сегодня вузам и НИИ недостаточно иметь в рейтингах только академические показатели и публикационную активность. Прежде всего, нужны конкретные результаты исследований и их внедрение в производство. Необходимо формировать эффективные площадки взаимодействия с отечественной индустрией и бизнесом. Следует детально рассмотреть механизмы государственной поддержки НИИ и вузов с учетом их готовности для создания научно-технологических парков. Привлечение предприятий к научным разработкам и исследованиям должно стать обязательным критерием для государственного финансирования», — сказал он.

Вице-премьер подчеркнул, что во всех вузах должна быть прозрачная, честная, созидательная академическая атмосфера. Инфраструктуру и расходы вузов нужно сфокусировать на создание условий для занятия студентами и преподавателями исследовательской работой.