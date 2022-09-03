Подробности об увеличении срока выплат пособий по уходу за детьми озвучила Дуйсенова

Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова рассказала на заседании Правительства, как будут выплачивать пособия по уходу за детьми после поручения Президента РК об увеличении сроков выплат, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Увеличение сроков выплаты пособий по уходу за ребенком с года до полутора лет будет распространяться как на работающих, так и не работающих родителей. Этим правом смогут воспользоваться до полумиллиона родителей. При этом, работающие матери будут получать социальную выплату из ГФСС до полутора лет в размере 40 процентов от заработной платы", – отметила министр.

По её словам, не работающие матери будут получать пособие из государственного бюджета в размере, установленном законодательством.