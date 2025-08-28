Фото: Карлыгаш Нуржан

Крупные компании, в том числе предприятия нефтепереработки или добычи, безусловно, вносят значительный вклад в экономики и социальные ландшафты различных областей РК по многим критериям, но мало у кого выходит демонстрировать соразмерные экономический и технологический рост, а также весомый социальный вклад в развитие человеческого капитала и всей жизни региона: от экономики до инфраструктуры. Рассказываем, что получается у компании «Каспий нефть», которая в начале 2025 года вошла в Союз инвесторов Казахстана, а осенью претендует на премию «Парыз» в номинации «Лучшее социально ответственное предприятие».

Развивается регион - развивается бизнес

В 2022 вошел в топ-50 стран мира по объему привлеченных чистых инвестиций. По итогам 2024-го, заключив более 100 инвестиционных контрактов на общую сумму порядка 3 трлн тенге, страна сумела повторить и закрепить успех. Такая стабильность свидетельствует о привлекательности РК для мировых инвесторов. Однако, несмотря на положительную динамику, важным вызовом все остается обеспечение сбалансированного развития регионов страны.

Существование территориальных социально-экономических диспропорций в регионах во многом порождается объективными причинами, однако не подлежит сомнению необходимость их смягчения. Еще во время речи после инаугурации Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал 10 задач, над которыми он вознамерился работать в первую очередь. Одна из них – это Новый курс развития регионов. Почему развитие регионов важно и для страны в целом, и для каждого казахстанца в отдельности?

«Дело в том, что регион – не только территория для проживания граждан, но и их пространственная общность. И из таких общностей и территорий складывается ткань государства», – говорит политолог, главный научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Юрий Булуктаев.

Поэтому перенос акцента на политику нивелирования чрезмерных различий в условиях жизни жителей центра и периферии, различных регионов, существующих в едином экономическом пространстве, можно рассматривать как важный и перспективный инструмент повышения общего уровня социально-экономического развития республики.

Следует отметить, что интерес инвесторов в значительной степени связан с природными ресурсами регионов. Экспортные портфели областей страны составляют значительную часть общего экспорта на мировые рынки. Так, северные регионы специализируются на сельском хозяйстве, в то время как Атырау, Мангистау и Западный Казахстан ориентированы на добычу минералов, включая сырую нефть. Каспийский регион и «индустриальный пояс» страны также имеют свои уникальные экспортные характеристики.

Условно Казахстан можно поделить на четыре экспортные области – Северный, Южный Казахстан, Каспийский регион и так называемый «индустриальный пояс» страны, – что дает прочную базу для кластерного подхода к дальнейшему привлечению инвестиций в регионы.

При этом регионы, где сосредоточена добыча природных ресурсов, зачастую оказываются инфраструктурно уязвимыми. Объяснение у этого факта простое: природные условия сложные, расстояния между населенными пунктами большие, тогда как плотность населения низкая. Отсюда логичным образом проистекает необходимость участия бизнеса в поддержании устойчивого развития регионов. Ведь задача крупного бизнеса состоит не только в извлечении прибыли. Кроме того, широкие возможности предполагают высокую ответственность и уровень прозрачности: социальные проекты, внешние и внутренние, не должны оставаться лишь на бумаге.

Что делает «Каспий нефть»

Один из примеров социально ответственных крупных предпринимателей – это главные акционеры банков, которые поддерживают все инициативы государства и остаются самыми крупными меценатами в Казахстане. К примеру, только Тимур Кулибаев за последние годы вложил в социальные инициативы и благотворительные проекты более чем 260 млн долларов, включая систему образования, культуру, спорт и предоставление жилья нуждающимся казахстанцам. В таком объеме благотворительную помощь не оказывал ни один крупный предприниматель в Центральной Азии.

Из свежих примеров можно назвать участие Тимура Кулибаева в восстановлении регионов после паводков – он выделил на это из личных средств почти $70 млн долларов и был в числе первых, откликнувшихся на призыв президента предпринимателей. Компания «Каспий нефть», учредителем которой является Тимур Кулибаев, также не осталась в стороне. На борьбу с последствиями экологической катастрофы весной 2024 года компания выделила 537 млн тенге, включая строительство дамбы в селе Алмалы. Но паводки, по мнению, некоторых экспертов, были и для региона, и для страны “черными лебедем”. Важнее поговорить о системных мерах.

Атырауская область в целом показательный кейс. Это приграничный регион с выходом к Каспию, с большим количеством поселков, оторванных от административных и инфраструктурных центров. При этом именно здесь находятся ключевые месторождения нефти и газа, а значит тут же дислоцируются и важнейшие игроки отрасли. А инвестируя в профессиональное образование или повышение квалификации, крупный игрок отрасли тем самым в среднесрочной перспективе значительно обогащает рынок труда. Некоторые исследования и вовсе утверждают, что качестве человеческого капитала в Казахстане напрямую зависит от крупного бизнеса. Локальные региональные игроки должны инвестировать в эти направления.

Так, «Каспий нефть» обеспечивает занятость более 270 сотрудников. Заработная плата на предприятии в 2024 году значительно превысила среднюю по отрасли. Объём годового социального пакета на одного сотрудника достиг 1,7 млн тенге в 2025 году. В перечень социальных гарантий входят добровольное медицинское страхование с возможностью прикрепления до трёх членов семьи, материальная помощь при рождении ребёнка, вступлении в брак, утрате близких, выплаты к государственным праздникам, путевки в детские оздоровительные лагеря, а также поддержка в оплате обучения сотрудников и их детей.

Производственный травматизм на предприятии отсутствует, что подтверждает высокий уровень корпоративной культуры в сфере охраны труда. В компании действует коллективный договор, предусматривающий расширенные трудовые и социальные гарантии. Ежегодно выделяются средства на укрепление корпоративной среды, популяризацию здорового образа жизни и реализацию культурных инициатив. В 2024 году на охрану труда и обучение персонала направлено 187 млн тенге, что свидетельствует о системном подходе к развитию кадрового потенциала и обеспечению безопасных условий труда.

Только в 2024-2025 годах на социальную защиту и льготы сотрудникам направлено более 845 млн тенге, включая медицинское страхование, материальную помощь, отпускные компенсации, оздоровительные выплаты, а также мероприятия по укреплению корпоративной культуры. Значительные средства также вложены в улучшение условий на месторождении Айранколь: построены столовая, банно-прачечный комплекс, спортзал, учебные помещения, канализационные сооружения и обновлены общежития.

Цифровое лидерство

Цифровизация производства на предприятиях добычи и тяжелой промышленности – важнейший шаг для развития. Использование цифровых решений является ключевым фактором для повышения эффективности, позволяя оперативно адаптироваться к изменениям в технологических параметрах и системно оптимизировать эксплуатационные затраты. Более того, эти решения не только укрепляют безопасность и общую производительность, но и стимулируют развитие рынка труда, создавая устойчивый спрос на IT-специалистов в нефтедобывающей отрасли.

Благодаря интеграции интеллектуальных платформ, компания получает мощный инструментарий для точного анализа пластовых характеристик, высокоточного прогнозирования объемов добычи и всестороннего повышения безопасности на объекте. Этот стратегически важный проект органично вписывается в общую стратегию технологической трансформации предприятия.

АО «Каспий нефть» реализует передовой проект цифровизации месторождения Айранколь на основе концепции Smart Field, внедрив современные информационно-аналитические системы для мониторинга и управления производственными процессами в режиме реального времени.

В рамках этой масштабной трансформации цифровая трансформация АО «Каспий нефть» активно продолжается, и ключевую роль в этом играет внедрение ERP-системы на базе платформы Odoo. Это позволяет компании централизовать и автоматизировать множество бизнес-процессов, повышая их эффективность и прозрачность.

Успешно внедрены и функционируют такие важные модули Odoo, как Управление персоналом, что значительно упрощает HR-процессы от найма до расчета заработной платы. Модули Управление ремонтами и Управление активами обеспечивают оптимальное обслуживание оборудования и эффективное использование всех ресурсов компании. Благодаря Управлению бюджетами, АО «Каспий нефть» может точно планировать и контролировать финансовые потоки, а Управление закупками оптимизирует взаимодействие с поставщиками и снижает издержки.

Социальный вклад

Говоря о социально-инфраструктурном развитии региона стоит упомянуть проект благоустройства села Бірлік, реализуемый в рамках Поручения президента и программы развития приграничных сел при поддержке АО «Каспий нефть». Село Бірлік расположено в Курмангазинском районе Атырауской области. Село не маленькое: в нем проживает около 1750 человек. Компания «Каспий нефть» выделила на его благоустройство 190 млн тенге.

АО «Каспий нефть» реализует комплексную программу социальных инвестиций, охватывающую инфраструктуру, образование, поддержку уязвимых слоев населения и локальное развитие. Инвестиции в местные сообщества способствуют формированию лояльного отношения со стороны жителей, местных властей и государственных институтов, что критично в ресурсозависимых отраслях. Кроме того, развитый регион – качественный человеческий капитал: образованные, здоровые, мотивированные сотрудники, которые готовы связывать своё будущее с компанией. Наконец, социальная ответственность укрепляет репутацию бизнеса в глазах инвесторов и регулирующих органов, снижая нефинансовые риски и открывая доступ к ESG-финансированию.