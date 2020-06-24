Коллаж: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Как часто сотрудников скорой помощи тестируют на коронавирус, рассказал директор городской станции скорой медицинской помощи Нур-Султана Мурат Оразбаев на онлайн-брифинге в СЦК, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Согласно постановлению главного государственного санитарного врача страны, сотрудники скорой помощи должны 1 раз в месяц проходить ПЦР обследование на КВИ. Стопроцентный охват", – сказал Мурат Оразбаев.
Также он привел актуальную статистику по обращениям на станцию скорой помощи.
"С 1 июня по сегодняшний день было зафиксировано более 2,6 тысячи вызовов, связанных с коронавирусной инфекцией. 1236 пациентов были госпитализированы, то есть около 48%. Остальные пациенты были отпущены домой под наблюдение участковых врачей", – добавил Мурат Оразбаев.