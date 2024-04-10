Как государство поддерживает молодых ученых

В Казахстане в прошлые годы мы столкнулись с падением престижа науки, повлекшего за собой отток кадров из научных организаций. Молодые талантливые люди предпочли для себя иные ниши и стратегии жизненного пути, не связанные с наукой. В итоге мы получили резкое старение научных кадров и, что самое печальное, поколенческий разрыв, отсутствие «золотой середины». Тем самым мы проскочили фазу «отцы и дети» и пришли к отношениям «деды и внуки».

Возможно, поэтому долгое время определение возрастных границ и выявление статуса «молодого ученого» в Казахстане не было закреплено ни де-факто, ни де-юре. Это вызывало определенные сложности: для получения грантов, при реализации инициатив, направленных на поддержку молодых ученых.

На примере развитых стран мы видим массовую поддержку государством молодых людей, которые выбирают научную карьеру. Такой путь для нашей страны сегодня является приоритетным. Это твердая политика Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Для ее реализации в том числе в 2022 году было создано Министерство науки и высшего образования, уделено особое внимание повышению статуса Национальной академии наук.

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек недавно озвучил следующие цифры: общий бюджет науки на 2023–2025 годы в сравнении с предыдущим трехлетним периодом 2020–2022 годов вырос в 3,3 раза, составив 643 млрд тенге. На 2024–2026 годы предусмотренный бюджет науки – 729,5 млрд тенге. По сравнению с предыдущим трехлетним периодом он увеличен на 13%. Количество исследователей в Казахстане намерены увеличить в 1,5 раза.

По поручению Главы государства усилена поддержка молодых ученых. В результате конкурсов на грантовое финансирование исследований молодых ученых сегодня реализуется 727 проектов. На 2024–2026 годы на эти цели предусмотрено 18 млрд тенге. В каждом проекте, финансируемом Министерством науки и высшего образования, доля молодых ученых составляет не менее 30%. И это обязательное условие к заявкам. Также в законопроекте предусмотрено право молодых ученых на приобретение жилья или на улучшение жилищных условий.

В 2023 году 809 ученым присуждены гранты на прохождение научных стажировок в ведущих центрах мира. Введена в прак­тику система, когда в ведущих научных центрах мира ежегодно проходят стажировку 500 казахстанских ученых, среди которых преобладающая доля молодых исследователей. Работа в этом направлении продолжается.

Государство сегодня активно поддерживает молодых ученых как материально, так и создавая условия для морального стимулирования. Имена молодых ученых сегодня на слуху, они входят в составы национальных научных советов (ННС), включены в состав Национального совета по науке и технологиям при Президенте РК, активно участвуют в популяризации казахстанской науки, своих исследований, на личных примерах доказывая, что государство сегодня уделяет большое внимание науке и ее будущему.

В нашей стране есть и своя традиция поддержки молодых ученых – это советы молодых ученых в вузах и НИИ. У каждого из них своя история, свои лидеры. Практически все казахстанские ученые в свое время проходили в них «школу молодого бойца», многие известные ныне академики были председателями СМУ в своих альма-матер. В прошлом году в Алматы прошел грандиозный по масштабам и охвату участников международный форум молодых ученых «Asfen.Forum, новое поколение-2023».

Одним из первых важных шагов президента НАН, академика Ахылбека Куришбаева стало соз­дание при Академии наук Совета молодых ученых, который будет иметь представительства во всех регионах. В состав совета вошли молодые, но уже состоявшиеся ученые Казахстана, члены Национального совета по науке и технологиям при Президенте РК, Национального курултая, национальных научных советов и председатели объединений молодых ученых. На его работу возлагается большая ответственность в объединении всех молодых ученых страны.

Для казахстанских социологов тоже стали традиционными форумы молодых ученых. Отрадно, что за организацию Форума молодых социологов планирует взяться Kazakhstan Sociology Lab – современный проект молодых казахстанских социологов, ориентированный на развитие экспертизы в сфере социальных наук и продвижение подхода доказательной политики. Лаборатория работает в трех направлениях: как площадка проведения Школы социологов, центр социологических исследований образования, занятости и социальной политики, а также как популяризатор исследований в сфере социальных наук.

Один из директоров НИИ очень точно подметил: никогда ранее не было столько вливаний в науку, как сейчас – гранты, стипендии, зарубежные стажировки, жилищные программы, значительно выросли зарплаты. Однако в свое время академик, советский и российский экономист и социолог Татьяна Заславская говорила, что не надо слишком много платить научным сотрудникам, иначе все места займут карьеристы. Настоящий ученый работает из интереса, и тот престиж, который он зарабатывает, не должен полностью соответствовать материальному вознаграждению. Иными словами, деньги – не все!

Меня лично, как и всех моих коллег старшего поколения, радует, когда в каждом новом молодом ученом мы видим жажду знаний, стремление изменить мир к лучшему, приверженность девизу «Бороться и искать, найти и не сдаваться» и, конечно, глубокую челове­ческую порядочность.