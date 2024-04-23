Как используют паводковую воду в Казахстане

Паводки
96
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Наполнение Астанинского водохранилища позволит в течение года обеспечивать питьевой водой жителей столицы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на министерство водных ресурсов и ирригации

Фото: пресс-служба правительства

Филиал «Казводхоза» по Атырауской области роет 14,5 км дополнительных каналов, чтобы перенаправить паводковую воду из реки Жайык в Каспийское море. Это позволит уменьшить объем воды, проходящей через город Атырау.

Филиал «Казводхоза» по Западно-Казахстанской области приступил к сбросу воды из Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы в Камыш-Самарские озера. Вода в эти озера не поступала последние 20 лет.

Впервые с 2000 года на реке Тобол наблюдается многоводие. Крупные водохранилища каскада реки Тобол обеспечили безопасный пропуск паводковых вод и наполнились на 92%, что больше, чем в предыдущие годы. Благодаря этому водохранилища способны на долгий срок обеспечить необходимым количеством воды жителей региона.

Наполнение Астанинского водохранилища позволит в течение года обеспечивать питьевой водой жителей столицы. Прошлогодний объем воды в Астанинском водохранилище не позволял в полной мере обеспечить город питьевой водой, из-за чего приходилось подпитывать водохранилище через Канал им. К. Сатпаева. Процесс был затратным и стоил свыше 2 млрд тенге.

В Акмолинской области на 100% наполнились системы лиманного орошения «Алва» и «Кенбидайк». Также пополнились русла рек Козыкош, Мукыр и Карасу Целиноградского района. В озеро Тенгиз Коргалыжинского заповедника направлено 1,5 млрд кубометров воды.

В Западно-Казахстанской области появилась возможность направить воду в Урало-Кушумскую систему лиманного орошения, которая способна принять около 1 кубокилометра воды из реки Жайык.

Водохранилища Карагандинской области полностью наполнены. Собранная в них вода позволяет полностью удовлетворять потребности экономики региона в течение года.

Впервые за всю историю наблюдений вода, сброшенная с Кенгирского водохранилища области Ұлытау, поступила через реку Сарысу в озера Кызылординской области. Наблюдается активное наполнение Теликольской системы озер Кызылординской области, что должно оказать благоприятное влияние на сельское хозяйство региона.

Приток из трансграничной реки Или в Капчагайское водохранилище Алматинской области обеспечил экологический сток в объеме около 2,3 кубических километров в озеро Балхаш.

В экологических целях вода из Тасоткельского водохранилища Жамбылской области сбрасывается по реке Шу. В начале апреля эта вода пересекла границу Созакского района Туркестанской области. Сброс воды из Тасоткельского водохранилища продлится до 1 мая, за это время по реке Шу в Созакский район должно поступить около 1 млн кубометров воды.

С 10 апреля из каскада водохранилищ реки Ертис осуществляются природоохранные попуски. Это позволит обеспечить необходимой кормовой базой сельское хозяйство Павлодарской области. В общей сложности планируется сбросить из водохранилищ 6,3 млрд кубометров воды.

 

 

#казахстан #паводки #водохранилища #запасы

Популярное

Все
В Алматы установлен новый рекорд посещаемости футбольного матча
Мусороперерабатывающие заводы планируют создать во всех городах страны
В области Абай стартовала неделя «Жасыл аймақ»
Говорили – спорт, подразумевали – деньги
Стихийная свалка ликвидирована за считаные часы в Алматинской области
Школьное питание: какие жалобы поступают от детей и родителей
Будут эксперименты – придут и достижения
Какая помощь нужна аграриям от ученых
О поддержке врачей и вейпах
Партия «Ауыл» выступает за возрождение студенческих стройотрядов
Как СКО готовится ко встрече новой большой воды
Предотвращено подтопление 2 000 жилых домов в 25 населенных пунктах Акмолинской области
Дамба у села Канай в Бурлинском районе выдержала удар стихии в ЗКО
Глава Центризбиркома выступил в КазНУ в формате лидерской лекции
Открыли ящик Пандоры
Требования к игорному бизнесу ужесточаются
Первый аэроплан пролетел над столицей 93 года назад
Куда пропали стадионы и залы?
Графика всегда привлекает внимание авторов и зрителей
Ксения Собчак объяснила свое появление в суде над Бишимбаевым
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
«Қаныштай бол! Стань как Каныш!» Такое напутствие получили молодые ученые
Дефицит поливной воды ежегодно наблюдается в Кызылординской области
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
Уральск: уровень реки может подняться в любой момент
Критическая ситуация сложилась в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области
Вторую неделю тысячи западноказахстанцев защищают Уральск от водной стихии
Адвокат Бишимбаева обвинил следователя в фальсификации доказательств
Возрождение культуры чтения – часть работы по интеллектуальному развитию нации
Плотину на реке Аксай может прорвать
Токаев поручил до зимы построить дома для пострадавших в Костанайской области
Причину смерти Нукеновой пытается поставить под сомнение защита Бишимбаева
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
«10 тысяч долларов своему психологу отдал, а толку ноль»: новые сообщения Нукеновой всплыли в суде
Пик паводка в Петропавловске еще не прошел
Молодые ученые создают полезные продукты в «цвете»
Врач, которому звонил Байжанов перед смертью Нукеновой, опроверг слова Бишимбаева
Вторая волна паводка ситуацию не ухудшит – ДЧС СКО
Мурал, открытый в столице к 155-летию Александра Затаевича, стремительно ветшает
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Закон Республики Казахстан
Целина: как это было
Овечкин забросил 848-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 46 голов
От трех минут на заявку: как работают биометрические киоски в ЦОНах
Бишимбаев отказался признавать вину в убийстве Салтанат Нукеновой
К единственному роднику приезжают за водой со всего Усть-Каменогорска
Трагедия болью отзывается в наших сердцах – Ашимбаев о теракте в России
Рыбоохранная акция «Бекіре-2024» пройдет в Казахстане
Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева
Кошанов: парламентская дипломатия важна для предотвращения конфликтов в мире
Перепись архаров началась в Казахстане
Проблемы рационального использования воды обсудили сенаторы с жителями Туркестанской области
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»

Читайте также

Олжас Бектенов: К 100 МРП компенсации будем дополнительно в…
Паводки в Казахстане: Что происходит в регионах
Сильные паводки продолжаются на юге Китая
АФМ проведет мониторинг расходов на гидросооружения в стране

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]