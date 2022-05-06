Как изменились цены на жилье за год в Казахстане

За год цены (апрель 2022 г. к апрелю 2021 г.) квартир вторичного рынка повысились на 27,7%, продажи нового жилья на 20,3%. Арендная плата за благоустроенное жилье в апреле 2022 г. по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 22,2%, сообщает Kazpravda.kz, со ссылкой на бюро национальной статистики по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

Прирост цен на рынке жилья наблюдается пятый год подряд. Снижение цен было лишь в 2016 году, тогда новое жилье подешевело на рынке на 3,6 %, в 2017 году цены квадратного метра вторичного рынка подешевели на 1,6%.

За месяц (апрель к марту 2022 г.) цены перепродажи квартир выросли на 1,8%, составив 459 137 тенге за квадратный метр жилья на вторичном рынке. Цены на продажу нового жилья и арендную плату за благоустроенное жилье в апреле 2022 г. по сравнению с предыдущим месяцем повысились по 0,8% и составили 412 315 тенге и 3 561 тенге за м2, соответственно.

Отметим, что Бюро национальной статистики АСПиР РК мониторит цены на рынке жилья ежемесячно. Индексы цен формируются на основе данных выборочного наблюдения по населенным пунктам. Информация по продажам нового жилья собирается у строительных организаций, совершающих операции по продажам, при этом учитываются цены нового жилья с черновой и чистовой отделками. По перепродаже квартир и аренде благоустроенного жилья обрабатываются данные из объявлений, размещаемых на интернет-ресурсах и в средствах массовой информации.