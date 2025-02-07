Как изменилось кредитование населения в 2024 году

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Казахстанцам было выдано 20,7 трлн тенге займов в 2024 году, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АРРФР

По данным госоргана, кредиты населению увеличились за 2024 год на 23,9% до 20,7 трлн тенге, замедлившись по сравнению с ростом на 26,7% в 2023 году.

«В структуре кредитов населению потребительские кредиты за 2024 год увеличились на 33,5% до 13,8 трлн тенге (за декабрь 2024 года рост на 1,9%), незначительно замедлившись по сравнению с ростом на 34,2% в 2023 году. Ипотечные кредиты выросли за 2024 года на 14,5% до 6,1 трлн тенге. Доля рыночных программ в ипотечном портфеле по сравнению с 2023 годом увеличилась с 26,6% до 30,2%» - отметили в агентстве.

В декабре 2024 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам в национальной валюте субъектам бизнеса составила 19,7% (в декабре 2023 года – 19,6%), населению – 17,0% (в декабре 2023 года – 16,8%).

Качество кредитного портфеля БВУ, по оценкам финрегулятора, за года сохранилась на высоком уровне. Покрытие провизиями неработающих займов сохраняется высоким и составляет 67,0% (на 01.01.2024г. – 76,0%).

Вместе с тем обязательства банковского сектора увеличились за 2024 год на 18,1% до 52,7 трлн тенге (за декабрь 2024 года рост на 4,2%) в основном за счет роста вкладов юрлиц на 22,1%. В структуре обязательств банковского сектора основную долю – 80,7% или 42,5 трлн тенге занимают вклады клиентов.

По итогам 2024 года депозиты резидентов в депозитных организациях увеличились на 19,1% до 41,3 трлн тенге (за декабрь 2024 года рост на 7,1%). При этом депозиты физлиц выросли на 19,9% до 22,6 трлн тенге (за декабрь 2024 года рост на 6,1%), лиц – на 18,2% до 18,7 трлн тенге (за декабрь 2024 года рост на 8,3%).

«Депозиты в национальной валюте за 2024 год увеличились на 20,3% до 32,0 трлн тенге (за декабрь 2024 года рост на 7,9%), в иностранной валюте – на 15,2% до 9,3 трлн тенге (за декабрь 2024 года рост на 4,5%). В результате уровень долларизации продолжает снижение, составив на 1 января 2025 года 22,5% (на 1 января 2024 года – 23,2%)» - рассказали в АРРФР.

Отмечается, что средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц в декабре 2024 года составила 14,0% (в декабре 2023 года – 14,6%), по депозитам физических лиц – 13,2% (в декабре 2023 года – 13,7%).