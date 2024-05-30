Как изменятся города Конаев и Алатау

Правительство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Премьер Олжас Бектенов заслушал планы по развитию городов Конаев и Алатау в Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства  

Фото: пресс-служба правительства

Премьер-Министр Казахстана Олжас Бектенов в ходе рабочей поездки в Алматинскую область ознакомился с ключевыми задачами на текущий год и долгосрочными планами по развитию города Конаев. Глава правительства также заслушал акима Алатау по вопросу реализации «якорных» проектов на территории одноименной Специальной экономической зоны.
 
 По поручению президента Касым-Жомарта Токаева, развитие Конаева должно соответствовать концепции высокоэкологичного, «умного» города. Утвержденным правительством Комплексным планом развития предусмотрены 187 мероприятий на период 2023-2027 годов. На реализацию проектов по благоустройству городской среды, формированию транспортной и инженерной инфраструктуры, строительству социальных объектов город получает поддержку как из государственного бюджета, так и со стороны частного сектора.


 
В городе Конаеве, как доложил аким Алматинской области Марат Султангазиев, уже ведутся активные работы по благоустройству. По итогам 2023 года отремонтировано 106 км инженерной инфраструктуры, в том числе 19 км автодорог, 61 км линий электропередач, 26 км сетей водоснабжения и водоотведения. Динамично развиваются жилые кварталы – возведены 10 домов на 610 квартир, 15 домов начаты в 2023 году и 32 планируется начать в 2024 году. Всего 47 домов на 1 400 квартир. В городе в настоящее время реализуются 13 инвестиционных проектов. В целом в пуле 23 перспективных предложения с общим объемом капиталовложений 470 млрд тенге и созданием 5 тыс. рабочих мест.  
 
В текущем году с учетом растущих потребностей населения запланированы масштабные работы по благоустройству. В частности разработка технико-экономического обоснования для строительства трассы «Алматы – Усть-Каменогорск», формирование улично-дорожной сети в новом микрорайоне «Жаңа Іле», подведение коммуникаций к новым жилым массивам.

Кроме того, в ближайшие 5 лет в городе намерены решить проблемы дефицита ученических мест, современных медицинских учреждений, культурных и спортивных объектов. Так, в Конаеве появится Дворец школьников на 600 мест с библиотекой, Дворец спорта, драматический театр. Будут построены многопрофильная больница с онкологическим и перинатальным блоками, поликлиника на 500 посещений в смену, инфекционная больница на 200 коек. В качестве инвестора для развития туристической отрасли выступил Freedom finance: банк ведет 6 инвестиционных проектов по строительству новых объектов размещения, гостиничных комплексов. В целом Комплексный план позволит ускорить обустройство нового областного центра в соответствии со стандартами качества городской среды.



 Глава правительства также ознакомился с проектом города Алатау и заслушал доклад акима Аркена Утенова о перспективах развития Специальной экономической зоны. На территории СЭЗ в 96,6 тыс. га планируется реализация 11 крупных инвестиционных проектов на общую сумму 383 млрд тенге, что позволит создать 7 тыс. рабочих мест.
 
 Олжас Бектенов подчеркнул высокую степень ответственности администрации города за качественную реализацию социальных, инженерных и жилых проектов. Постановлением правительства был утвержден генеральный план города Алатау, согласно которому в рамках проектирования предусмотрен принцип высотности застройки – снижения этажности от центра к границе.

«В результате мы должны обеспечить создание вблизи Алматы крупного мегаполиса, который станет промышленным, образовательным и логистическим центром с активным наращиванием туристического потенциала. Нужно держать на контроле реализацию каждого пункта генплана, а также ускорить разработку проектов детальных планировок территорий города для обеспечения разрешительной документацией первоочередных «якорных» проектов», — подчеркнул Олжас Бектенов.
#Правительство #Бектенов #Генплан #Конаев #Алатау

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