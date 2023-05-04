Как Казахстан готовится к проведению Всемирных игр кочевников

Подготовку к проведению V Всемирных игр кочевников, которые состоятся 8-15 сентября 2024 года в Астане, обсудили на совещании под председательством заместителя премьер-министра Алтая Кульгинова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: primeminister.kz

Глава государства поручил организовать знаковое для страны мероприятие на самом высоком уровне. Стоит отметить, что заявка Казахстана на проведение игр была единогласно поддержана тюркским сообществом.

Во Всемирных играх кочевников планируется участие команд со всего мира, даже из тех стран, которые традиционно не являлись кочевыми. Соревнования пройдут по таким казахским национальным видам спорта, как қазақ күресі, көкпар, құсбегілік, асық ату, аударыспақ, тоғызқұмалақ, а также многим другим, культивируемым в зарубежных странах, но имеющим единые корни.

Главным организатором спортивных состязаний выступает Министерство культуры и спорта РК. Большую поддержку оказывает Ассоциация национальных видов спорта РК.

«Чтобы V Всемирные игры кочевников прошли на высоком организационном уровне, необходимо начать подготовку уже сегодня. В нашей стране с особым вниманием относятся к национальным видам спорта, государство активно их поддерживает. В этой связи Игры кочевников, несомненно, вызовут большой интерес у казахстанцев. Огромное значение имеет также возможность продемонстрировать не только спортивную доблесть, а также открытость и гостеприимство, поделиться богатым культурным наследием наших предков», – отметил Алтай Кульгинов.

В заключение совещания вице-премьер поручил заинтересованным министерствам в ближайшее время определить организационно-правовую форму социальной дирекции проведения игр, представить на утверждение план мероприятий и состав республиканского оргкомитета.