В условиях нарастающей глобальной волатильности и внешнего инфляционного давления, защита благосостояния граждан становится стратегическим приоритетом для правительства Казахстана, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Поэтому задача сдерживания необоснованного роста цен на социально-значимые продовольственные товары (СЗПТ) решается комплексно и решительно.

Вице-премьер – министр национальной экономики Серик Жумангарин поручил ряду ведомств принять срочные меры для сдерживания роста цен на продукты питания и услуги, подчеркнув, что контроль за ценами и обеспечение доступности продуктов и услуг — одна из приоритетных задач правительства.

Борьба с инфляцией

По данным первого вице-министра национальной экономики Азамата Амрина, годовая инфляция в августе достигла 12,2%. При этом в Карагандинской, Улытау, Акмолинской, Атырауской, Северо-Казахстанской и Актюбинской областях, а также в Астане и Алматы рост цен превысил этот показатель. Основное влияние оказали коммунальные услуги (+2,9%), транспорт (+1,7%) и здравоохранение (+0,9%).

Для системного противодействия этим вызовам реализуется Комплекс мер по снижению инфляционного давления. Эта программа, актуализированная и продленная до 2026 года, показывает свою эффективность.

К примеру, реализация Комплекса мер в 2023 году позволила снизить инфляционное давление на 4,16 процентных пункта, а в 2024 году – на 2,3, что подтверждает системный подход государства к стабилизации экономики.

Стабилизация цен

Для стабилизации цен на продукты уже реализуются меры по импортозамещению, заключаются соглашения с производителями картофеля, соли и яиц, а также цифровой мониторинг запасов социально значимых товаров. Вице-премьер Жумангарин поручил, к примеру, акиматам обеспечить доступ к овощехранилищам для установки видеокамер и контролировать соблюдение соглашений.

В свою очередь, министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев отметил, что по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева реализуется комплекс мер, направленных на повышение качества жизни граждан и стабилизацию цен.

«В целях дальнейшей стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары будут двукратно увеличены объемы финансирования закупа продукции у отечественных производителей, что приведет к удешевлению социально значимых продовольственных товаров. Параллельно с отечественными товаропроизводителями и торговыми сетями будет обеспечено заключение меморандумов по ключевым видам социально значимых продовольственных товаров для фиксации отпускной и розничной стоимости», — сказал министр торговли и интеграции.

Кроме того, во все регионы страны организованы прямые поставки удешевленного мяса говядины.

Обеспеченность и контроль

На сегодняшний день Казахстан обеспечивает себя на 100 процентов по 10 позициям социально значимых товаров. Среди них мука, соль, рис, макароны, масло, картофель, баранина, говядина, морковь.

По 14 продтоварам обеспечение составляет 80 процентов и более. Однако по пяти товарам импортозависимость все еще высока: мясом птицы мы обеспечиваем себя на 73 процента; колбасой на 60 процентов, рыбой — 60, сырами и творогом — 46 процентов, сахаром — 44 процента.

«Мы сильного повышения цен не наблюдаем в период межсезонья... Даже если возникнут такие тренды, мы будем их сбивать. Ярмарки проводим в крупных городах, будем делать завозы. Скачки цен возможны, но они будут минимизированы», — считает Серик Жумангарин.

Эволюция цен: период волатильности закончился

По мнению вице-премьера, в Казахстане период, связанный с волатильностью цен, закончился.

«Что касается апельсинов, лимонов и прочих цитрусовых, которые у нас не произрастают, то сейчас на площадке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) рассматривается вопрос снижения ввозных таможенных пошлин на эти виды продукции... В ближайшее время мы решение будем принимать», - сказал он.

Министр торговли Арман Шаккалиев также уверен в успешном сдерживании роста цен: «Индекс – 0,2% с начала сентября – хороший показатель для межсезонья. Мы проводим работу... наполняем стабфонды».

Жесткий контроль и ответственность

Министерство торговли усиливает контроль за соблюдением торговых надбавок на социально значимые продовольственные товары. На расширенном совещании с участием более 80 представителей торговых сетей министр напомнил о необходимости соблюдения установленной торговой надбавки в размере 15% и предупредил о жестких мерах к нарушителям.

С начала года территориальными департаментами Министерства вынесено 2562 административных постановления, включая 1360 штрафов на сумму более 56,5 млн тенге.

В свою очередь, заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Кайрат Бижанов по итогам работы за 10 месяцев этого года сообщил: «По фактам завышения торговых надбавок АФМ направило в компетентные органы свыше 800 материалов. Исключены 100 посреднических звеньев, к административной ответственности привлечено 366 лиц, на которых наложены штрафы на 35 млн тенге».

Для повышения прозрачности и исключения скрытых схем удорожания, подготавливаются изменения в законодательство, исключающие установление ретро-бонусов при реализации СЗПТ.

В рамках работы региональных комиссий выявлено 2301 факт нарушений, и исключено 345 непродуктивных посредников. Анализ электронных счетов-фактур выявил 823 рисков нарушений из 9015 тысяч проанализированных товарных цепочек.

Поддержка отечественного производителя

Наше правительство активно поддерживает казахстанского производителя и защищает рынок. Обеспечен приоритетный доступ к полочному пространству в торговых сетях (30% от площади) для отечественных товаропроизводителей, при этом встречным обязательством для торговых сетей, получающих господдержку, является обеспечение 50% доступа к полкам продовольственных товаров.

Для повышения узнаваемости казахстанских товаров установлены обязательства по наличию специальных вывесок «Сделано в Казахстане».

Стартовала акция «Береке Fest» в крупных торговых сетях, где продукты нового урожая продаются по ценам ниже рыночных.

В целях недопущения дефицита на внутреннем рынке и обеспечения сырьем казахстанских компаний применяются меры нетарифного регулирования (например, квотирование экспорта мяса и живого скота).

Основная задача правительства — сохранить на полках социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) по доступным ценам выполняется, и эта системная работа подтверждает, что государство заботится о каждом нашем гражданине, обеспечивая стабильность и возможность приобретения необходимых продуктов.