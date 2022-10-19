Как казахстанцы отметят День Республики

В Казахстане активно готовятся отметить День Республики. В рамках праздничных мероприятий запланирована обширная программа как на республиканском, так и на региональном уровнях. О наиболее крупных и значимых событиях рассказали в Министерстве культуры и спорта, сообщает Kazpravda.kz.

С 17 по 21 октября в Казахском национальном университете искусств проходит XХV Международный конкурс творческой молодежи «Шабыт».

С 18 по 23 октября в стенах Государственного академического Казахского музыкально-драматического театра имени Калибека Куанышбаева проходит Республиканский фестиваль драматических театров Казахстана.

21 октября состоится церемония заложения Капсулы исторической памяти о начале реконструкции древнего городища Бозок на территории Национального парка «Бозок».

21 октября состоится концерт «Республика күніне арнау», организованный Республиканской средней специализированной музыкальной школой-интернатом для одаренных детей имени Куляш Байсеитовой.

21 октября Государственный музей искусств Республики Казахстан имени Абылхана Кастеева проведет выставку детского творчества «Қазақстан – балалар көзімен».

В Центральном государственном музее в Алматы 22 октября пройдет презентация реэкспозиции зала «Тәуелсіз Қазақстан».

24 октября в Национальной академической библиотеке пройдут состязания акынов (мүшайра) «Менің Республикам».

Также 24 октября Государственный историко-культурный и литературно-мемориальный заповедник-музей Абая «Жидебай-Бөрілі», расположенный в области Абай, организует книжную выставку «Республика күні – ұлттық мереке».

25 октября состоится концерт «Мерекелік шашу» в камерном зале Государственного театра оперы и балета «Астана опера», организованный ансамблем классической музыки «Камерата Казахстана».

25 октября при поддержке Казахской государственной филармонии имени Жамбыла состоится Республиканский фестиваль «Өнеріміз саған – Қазақстан!».

Также 25 октября в Национальном музее состоится республиканский творческий конкурс «Ұлттың ұлы ұстындары».

Наряду с этим 25 октября во Дворце мира и согласия пройдет концерт 2RAR, Yenlik и Кайрата Нуртаса.

Также 25 октября в театре имени Куанышбаева будет показан спектакль «Баян сұлу – Қозы Көрпеш», а в Центральном концертном зале «Казахстан» состоится концерт прославленной казахстанской певицы Розы Рымбаевой.

С 26 по 28 октября в историко-культурном и природном музее-заповеднике «Ұлытау» пройдет Международная научно-практическая конференция «Историко-культурное наследие Золотой орды».