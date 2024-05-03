«Как мать я потерпела фиаско»: мать Бишимбаева выступила в суде

Альмира Нурлыбекова, мать подсудимого Куандыка Бишимбаева, в ходе судебных прений попросила у семьи Салтанат Нукеновой прощение и сказала, что каждый день молится за нее

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В Астане продолжается судебное заседание по уголовному делу о жестоком убийстве Салтанат Нукеновой, на скамье подсудимых - экс-министр Куандык Бишимбаев и его родственник Бахытжан Байжанов, передает корреспондент Kazpravda.kz

В ходе судебных прений выступила мать Бишимбаева - Альмира Нурлыбекова.

«Салтанат умерла, и это невосполнимая утрата для родителей, для нас и Куандыка. Каждый день мы молимся за Салтанат. Я, как мать, молюсь за сына. Он совершил поступок, который стал трагедией для нашей семьи семьи Салтанат. Никто не имеет права отнимать жизнь у другого человека. Это страшная и невыносимая боль для меня, моего мужа и всех наших родных. Решение, которое примет суд и присяжные, мой сын понесет со смирением и раскаянием», - сказала она.

В ходе своего выступления мать Бишимбаева попросила суд и присяжных не переносить все грехи и беды общества на одного человека, на ее сына, Куандыка.

«Да, он не прав, совершил трагическую ошибку, но линчующая толпа не должна быть ему судьёй. Как мать я потерпела фиаско, полное поражение в родительстве. Я до конца своих дней буду анализировать, стараться понять, в чём было упущение в воспитании с моей стороны», - отметила Альмира Нурлыбекова.

Она добавила, что Куандыка воспитали в лучших традициях казахской семьи, в одном доме жило пять поколений, и что дети не видели насилия в семье.