Как Минздрав устраняет нарушения после аудита ВАП

Здравоохранение,Аудит
97
Дана Аменова
специальный корреспондент

Данные измеенния призваны исключить дублирование функций и повысить безопасность медицинских разработок

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Минздраве внесли ряд важных изменений в нормативные документы, регулирующие биомедицинские и доклинические исследования, а также деятельность биобанков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Высшую аудиторскую палату РК

Ранее ВАП провела аудит эффективности Минздрава и его подведомственных организаций. Проверка охватывала вопросы обеспечения граждан и медучреждений лекарствами и медизделиями, а также использования госактивов. По итогам аудита были выявлены направления, требующие доработки, в связи с чем ведомству поручалось внести изменения в несколько ключевых нормативных документов.

В частности, было необходимо обновить Правила проведения биомедицинских исследований, чтобы создать четкий механизм их организации, учета и мониторинга. Это касалось всех типов исследований: инициативных, проводимых за собственные средства, проектов, финансируемых международными источниками, и других видов. Кроме того, требовалось устранить дублирующие положения с Правилами клинических исследований лекарственных средств.

Также было рекомендовано доработать Правила создания и деятельности биобанков, установив единые стандарты хранения и управления биологическими материалами. Отдельное внимание уделялось доклиническим исследованиям. Нужно было определить прозрачный порядок их учета.

В результате Минздрав внес необходимые изменения в документы:

- в Правила биомедицинских исследований добавили механизм регистрации, учета и мониторинга, а также убрали пересечения с Правилами клинических исследований;

- в Правила деятельности биобанков включили новую главу, посвященную порядку хранения биологических материалов;

- в Правила доклинических исследований внесли поправки, устанавливающие порядок их учета.

Таким образом, нормативная база в сфере биомедицинских, доклинических исследований и работы биобанков стала более прозрачной и структурированной. Предполагается, что это повысит безопасность и качество исследований, а также улучшит контроль за биоматериалами.

#Минздрав #нарушения #госаудит #ВАП

Популярное

Все
Серик Сапиев разъяснил причину конфликта со своим замом
Режим ЧС объявлен в США из-за зимнего шторма
В Казахстане микро- и малый бизнес начал работу с «чистого листа»
Фигурист Шайдоров вошёл в ТОП-5 на чемпионате четырёх континентов
Редкую операцию на сердце беременной женщине провели в Алматы
Конституционная комиссия на втором заседании обсудила разделы «Құрылтай» и «Халық кеңесі»
Казахстанские каратисты завершили турнир Премьер-лиги с золотыми медалями
Цена на золото побила новый рекорд
Министр юстиции: изменения в Конституцию повысят предсказуемость и последовательность действий государства
Бектенов обсудил с Ларденом ситуации на Тенгизе и КТК
Снежанна Имашева: Преамбула Конституции — это идейно-моральное ядро Основного закона
Первому казахскому дипломату Назиру Торекулову посвятили музей в Астане
Алан Курмангалиев завоевал медали на турнире по настольному теннису в Катаре
Как Минздрав устраняет нарушения после аудита ВАП
Аким Карагандинской области высказался об инциденте в управлении спорта
Нацгвардия усиливает контроль за рассмотрением обращений граждан
Сюрприз на церемонии присяги
Какие изменения ждут Атырау?
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Лишенного прав водителя задержали в наркотическом опьянении в Павлодаре
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
В Астане прошли крещенские купания
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Все дело в пене из полиуретана
На курултае в Кызылорде Токаев выступит с речью о дальнейшем развитии Казахстана
Водителя, имевшего 155 нарушений ПДД, задержали в Жамбылской области
Олимпиада в прямом эфире
Карагандинский стадион «Шахтёр» готовят к требованиям UEFA
Борьба со смогом требует научно обоснованного подхода
Жительница Жаркента избила привязанного к батарее маленького сына
Мороженое из верблюжьего молока делают в сельской глубинке
Оксфордский хаб откроется в Астане
В Алматы сносят 4-этажное здание
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать

Читайте также

Редкую операцию на сердце беременной женщине провели в Алма…
В Индии пытаются сдержать вспышку опасного вируса Нипах
Минздрав возобновляет плановые проверки медорганизаций
Четыре новых фармзавода построят в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]