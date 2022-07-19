Как молодым людям найти работу в Казахстане, рассказала министр

В ходе рабочей поездки в Атыраускую область министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова провела встречу с молодежными активистами региона. Министр рассказала о мерах содействия занятости молодых специалистов, реализуемых МТСЗН в рамках исполнения поручений Главы государства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В своем выступлении Тамара Дуйсенова отметила, что в рамках реализации поручений Главы государства реализуется комплекс мер, направленных на содействие продуктивной занятости молодежи.

"Все рабочие места, создаваемые в рамках национальных проектов и частных инициатив бизнеса, размещаются на Электронной бирже труда. Эта платформа станет единой площадкой как для поиска вакансий, так и для поиска работников. Сейчас на Электронной бирже труда представлено более 108 тыс. вакансий от работодателей, в том числе 10,4 тыс. вакансий в рамках реализуемых нацпроектов", – сообщила глава МТСЗН.

Министр добавила, что еще одной важной мерой, направленной на занятость, является проект по трудоустройству молодежи на крупные производственные предприятия. Первым к нему присоединилась группа компаний ERG, которая представила список вакансий на Электронной бирже труда. Таким образом, было трудоустроено более 200 молодых специалистов. В ближайшем будущем будут доступны вакансии и от других компаний.

"В прошлом месяце на Электронной бирже труда мы провели первую в Казахстане онлайн ярмарку вакансий. Мероприятие было направлено на трудоустройство молодежи до 35 лет. В ярмарке приняли участие 23 крупных компании, банки и торговые сети, представившие 1330 вакансий. Поступило 3,5 тыс. резюме, работодатели в данный момент проводят дальнейшую оценку выбранных кандидатов. Подобные ярмарки будут проводиться на регулярной основе", – поделилась Тамара Дүйсенова.

Еще одним важным направлением является поддержка молодых предпринимателей и стартап-проектов в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства. В этом году на реализацию бизнес-идей молодежи выделено 10 тыс. грантов. Процесс от подачи заявки до выдачи гранта полностью автоматизирован с помощью платформы Business Enbek, где претенденты заполняют все необходимые документы в электронном формате.

В завершение своего выступления глава МТСЗН отметила, что молодые люди, которые сталкиваются с наибольшими трудностями на рынке труда, могут принять участие в проектах по субсидированию рабочих мест: молодёжная практика для выпускников вузов и колледжей, проект «Первое рабочее место» для молодежи без образования и опыта работы.

В ходе встречи Тамара Дуйсенова также ответила на все вопросы, озвученные молодежными активистами Атырауской области.