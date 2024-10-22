Как музыка помогает пациентам восстановиться после операций

Lifestyle
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Прослушивание музыки после хирургических вмешательств успокаивающе действует на приходящих в себя пациентов, помогает снижать у них уровень тревоги, болезненных ощущений и потребность в опиоидных анальгетиках, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Позитивное влияние музыки подтвердило недавнее американское исследование, в котором специалисты рассмотрели несколько десятков работ по этой теме.

Медики давно знают о болеутоляющем эффекте музыки. В одном из экспериментов музыкальная терапия уменьшила послеоперационную боль у пациентов с заболеваниями позвоночника. В другом исследовании выяснилось, что любимые мелодии эффективнее снижали чувствительность к боли в тестах с тепловым воздействием по сравнению с незнакомой музыкой.

Ученые из медицинского колледжа при Калифорнийском университете Нортстейт в Элк-Гроуве (США) решили детально проанализировать существующие свидетельства о роли музыки в восстановлении людей после операций. Рассмотрев свыше 3 700 публикаций, исследователи отобрали для систематического обзора 35 статей.

Метаанализ выявил, что прослушивание музыки в наушниках или через динамики способствовало скорейшему восстановлению после хирургических процедур. В частности, пациенты, которые получали музыкальную терапию, на следующий день меньше страдали от боли. Оценка с помощью числовой рейтинговой и визуальной аналоговой шкал показала снижение боли на 19% и 7% соответственно.

#музыка #пациенты #наука

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