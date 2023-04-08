"Как настоящая ОПГ!": банда девочек терроризирует школы и колледжи в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске подростки несколько дней избивали студентку и записывали это на видео ради шантажа. Появились новые подробности скандального дела, передаёт Кazpravda.kz со ссылкой на YK-news.kz .

Фото: liter.kz

Инцидент в Усть-Каменогорске произошел в первых числах апреля. В городских пабликах и мессенджерах появилось видео, на котором предположительно в одном из торговых центров девочки-подростки избивают сверстницу, ставят её на колени и раздевают.

Это видео мгновенно вызвало общественный резонанс. По данному факту 3 марта было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 (хулиганство).

В полицию обратилась администрация колледжа, обнаружившая на занятиях избитую студентку.

Задержаны восемь подростков. Пятеро – студенты различных колледжей и три ученицы школ, которые на протяжении нескольких дней преследовали и избивали потерпевшую под видеозапись, которой её запугивали.

Следствие не исключает, что это не единственный подросток, подвергшийся подобным издевательствам со стороны данной группы. Прокурор озвучил предположение, что инициаторами травли могли быть третьи лица, в том числе и по мотивам материальной заинтересованности.

"Заявители обучаются в одних и тех же учебных заведениях. Заявления поступают регулярно от одних и тех же лиц. Не исключается, что на самом деле подростки стали жертвами вымогательства и грабежей. Однако, опасаясь осуждения и буллинга со стороны окружающих говорят об утере или краже. По каждому раскрытому случаю нахождения якобы утерянных материальных ценностей надо установить реальные обстоятельства",- комментирует прокурор управления по защите общественных интересов прокуратуры ВКО Сауле Губашева.

Всем участницам травли предстоит понести наказание. Многим из них нет ещё 16 лет. Наказание предусматривает в том числе лишение свободы.

Кроме того будут привлечены к ответственности люди, которые распространили видео. По данному факту также возбуждено уголовное дело.