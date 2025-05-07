Как обезопасить себя в путешествии?

Туризм
3
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Для обеспечения безопасности и качества туристских услуг, Комитет индустрии туризма Министерства туризма и спорта РК совместно с местными исполнительными органами публикует актуальные списки лицензированных туроператоров, зарегистрированных турагентов, а также гидов, экскурсоводов и инструкторов по туризму на официальных интернет-ресурсах

Фото: А.Аманжолова

По данным государственного электронного реестра на портале «Е-лицензирование», в Казахстане зарегистрировано 11914 турагентов и 634 туроператоров, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство туризма и спорта.

Гражданам рекомендуется проверять наличие соответствующих документов при выборе туристских компаний. При обращении важно уточнить, есть ли уведомление о турагентской деятельности и действующая лицензия туроператора.

Одним из ключевых инструментов защиты потребителей является туристский код. ТурКод - уникальное буквенно-числовое значение, проверив который турист может быть уверен, что его перелет, проживание оплачены туроператором принимающей стороне и авиакомпании. Этот уникальный механизм гарантирует туристам их возвращение в страну, если туроператор, сформировавший тур, не может выполнить свои обязательства или в случае наступления ЧС/ЧП. ТурКод присваивается автоматически после оформления тура и подтверждает участие в официальной системе туристского гарантирования.

Эти меры направлены на повышение прозрачности в туристской отрасли, защиту интересов потребителей и формирование доверия к казахстанским туристским компаниям.

#Казахстан #туризм #турист #туркод

Популярное

Все
7 мая — день силы и чести: Казахстан отмечает День защитника Отечества
В Алматы торжественно открыли музей военной техники
Фестиваль на родине тюльпанов
Казах, покоривший небо
Подвиг без срока давности
Вспомнить всех поименно
Мы – наследники победителей!
Военный парад пройдет в Астане
В знак благодарности
О боях, любви и... подарке
В Астане проходит выставка «Театр на фронте: берег надежды»
Пример патриотизма и преданности науке
Будущее казахского балета
Эпохи разные, а долг один
Под мелодии оркестра
Место подвигу есть всегда
Новеллы ужесточают ответственность
Кинолог – это призвание
Свыше 4 тыс. военнослужащих приняли участие в военном параде в честь 80-летия Великой Победы
Важная миссия казахстанских миротворцев
Полководец. Писатель. Патриот
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
Президент наградил ветерана дипломатической службы
Первый в Центральной Азии центр креативных технологий откроется в Астане
Бизнес Сингапура инвестирует крупные и эксклюзивные проекты
Международная автовыставка начала свою работу в столице
Супруги Куангали и на работу, и домой спешат с радостью
Мангистау делает ставку на автотуризм
В Казахстане повысят налог на прибыль для банков
Региональная наука нуждается в мерах поддержки
К тюркским корням: как развивают татарскую культуру в Казахстане
Глава государства поздравил премьер-министра Канады
Ветер, ветер! Ты могуч...
Чем больше информации, тем точнее геологический прогноз
Книголюбы, объединяйтесь!
США и Украина подписали соглашение о природных ресурсах
Какие национальности проживают в Казахстане
Найдут покой в родной земле
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
Пятитомник «Каныш» – академическое собрание трудов первого президента Академии наук Казахстана
Бойцы Нацгвардии задержали около 5 000 правонарушителей
В каких районах Астаны появятся новые школы
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
В лицее Шымкента хотели закупить 45 тысяч пачек бумаги на 90 млн тенге
Джей Ло едет в Астану
Ставить и достигать цели
Акмолинец выехал на встречную полосу прямо перед полицейскими
Начато возведение крупного металлургического завода
Около 2 тысяч казахстанцев получили спецвыплату за вредные условия труда
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Концерт Дженифер Лопес в Астане – стоимость и правила продажи билетов

Читайте также

Актау станет международным курортом
Куда поехать летом: Топ-5 лучших мест для отдыха в Казахста…
Реформа классификации отелей ожидается в Казахстане
Казахстан становится популярнее среди корейских туристов

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]