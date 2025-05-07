Для обеспечения безопасности и качества туристских услуг, Комитет индустрии туризма Министерства туризма и спорта РК совместно с местными исполнительными органами публикует актуальные списки лицензированных туроператоров, зарегистрированных турагентов, а также гидов, экскурсоводов и инструкторов по туризму на официальных интернет-ресурсах

Фото: А.Аманжолова

По данным государственного электронного реестра на портале «Е-лицензирование», в Казахстане зарегистрировано 11914 турагентов и 634 туроператоров, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство туризма и спорта.

Гражданам рекомендуется проверять наличие соответствующих документов при выборе туристских компаний. При обращении важно уточнить, есть ли уведомление о турагентской деятельности и действующая лицензия туроператора.

Одним из ключевых инструментов защиты потребителей является туристский код. ТурКод - уникальное буквенно-числовое значение, проверив который турист может быть уверен, что его перелет, проживание оплачены туроператором принимающей стороне и авиакомпании. Этот уникальный механизм гарантирует туристам их возвращение в страну, если туроператор, сформировавший тур, не может выполнить свои обязательства или в случае наступления ЧС/ЧП. ТурКод присваивается автоматически после оформления тура и подтверждает участие в официальной системе туристского гарантирования.

Эти меры направлены на повышение прозрачности в туристской отрасли, защиту интересов потребителей и формирование доверия к казахстанским туристским компаниям.