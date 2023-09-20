Как перевести экономику на новую модель рассказал спикер Сената

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Диверсификация экономики, развитие аграрного сектора, реализация транспортно-логистического потенциала и модернизация добывающего сектора. В интервью YouTube-каналу BaitassovLive спикер Сената Маулен Ашимбаев рассказал о приоритетных целях, которые важно достигнуть для перехода к новой экономической модели, обозначенной в Послании-2023.

Фото: пресс-служба Сената РК

«Первая цель - это диверсификация экономики и развитие обрабатывающей промышленности. Много лет мы говорим о диверсификации, но похвалиться-то особо и нечем. Сегодня более 70% нашего экспорта - сырьевая продукция. В связи с этим, планируется предпринять ряд мер, в частности, по освобождению от налогов казахстанских предпринимателей и иностранных инвесторов, которые вкладывают средства в развитие обрабатывающей промышленности. Это важно для мотивации участников рынка», - подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Ещё одним перспективным направлением является развитие аграрного сектора. Спикер Сената отметил, что за последние годы наблюдается постоянный рост мировых цен на продовольствие, а учитывая рост населения планеты и, соответственно, потребления продуктов питания, уже сейчас можно прогнозировать стабильный спрос на эти товары.

«Вторая цель – это развитие аграрного сектора на основе новых современных инновационных технологий. Нам очень необходимо обеспечивать отечественный рынок, не зависеть от импорта продовольствия. При этом важно экспортировать продукцию с более высокой добавленной стоимостью. В этом плане предполагается до 70% сельхозпродукции перерабатывать и поставлять на внутренний рынок и экспортировать», - заключил Спикер Сената.

Третье важное направление работы, по мнению Маулена Ашимбаева -становление Казахстана как транспортно-логистического центра. Географически - потенциал есть, задача - его полнее реализовать. А в нынешних геополитических условиях все больше возрастает значимость так называемого «Срединного коридора». В предстоящие годы этот маршрут может позволить увеличить транзит товаров через нашу страну в 5-6 раз.

«Таким образом, диверсификация экономики, развитие аграрного сектора, развитие транспортно-коммуникационного комплекса, становление Казахстана как транзитно-логистического центра – являются нашими важнейшими задачами на предстоящие годы. И плюс еще одна цель - модернизация традиционных добывающих секторов в Казахстане. Речь идет о горнорудной и нефтегазовой промышленности. Важно понимать, что на данный момент этот сектор – хребет нашей экономики, составляющий 70% всего экспорта, поэтому отказаться от него мы не можем. Значит, модернизировать его нужно как в технологическом, так и в экологическом планах», – резюмировал спикер Сената в интервью.

 

#Сенат #Ашимбаев #интервью #Байтасов

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