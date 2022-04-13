Об этом они говорили в мобильной общественной приемной партии «AMANAT».

Проблемы с питьевой водой есть в каждом регионе, но в Келлеровке отсутствует даже цент­ральное водоснабжение.

– К работе «Казводхоза» очень много претензий, – отметила заведующая республиканской общественной приемной партии «AMANAT» Алия Садырбаева. – В Келлеровке 2 500 жителей, но качественной воды у них нет…

За один день партийцы приняли свыше 70 граждан, которые жаловались на повышение цен, просили построить физкультурно-оздоровительный комплекс, критиковали плохие дороги, хотели уличное освещение. С просьбами и жалобами к партийцам обратился также 21 житель из соседнего селе Ясная Поляна, у которых проблем тоже полным-полно.