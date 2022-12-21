Как планируют снижать гендерный разрыв в Казахстане

Общество
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Елисеева Екатерина
корреспондент

По результатам прошлого года, по индексу гендерного равенства Казахстан улучшил показатели и поднялся в рейтинге до 65 места среди 146 стран.

Фото: Kazpravda.kz

Заместитель руководителя администрации президента РК Аида Балаева в ходе первого Центрально-Азиатского медиафорума озвучила проблемы гендерного равенства в регионе, передает корреспондент Kazparvda.kz.

"Казахстан за годы независимости принял ряд прогрессивных мер в области противодействия гендерному неравенству. Это стало возможным только благодаря совместным усилиям государства и гражданского общества, важной частью которого являются медиа, средства коммуникации. Проводимая гендерная политика улучшает положение страны в международных рейтингах и индексах", – отметила спикер.

Аида Балаева сообщила, что по результатам 2021 года, по индексу гендерного равенства Казахстан улучшил показатели и поднялся в рейтинге до 65 места среди 146 стран.

"Это лидирующая позиция в Центрально-Азиатском регионе, и мы работаем над тем, чтобы устойчивое улучшение показателей продолжалось. Женщины Казахстана всё чаще стали занимать ключевые позиции. Действующая концепция семейной и гендерной политики до 2030 года позволит улучшить эти показатели. В течение ближайших восьми лет в планах Казахстана - существенно сократить до 7 лет гендерный разрыв в ожидаемой продолжительности жизни относительно мужчин, разрыв средней заработной платы до 21 процента, а также довести долю женщин в оранах власти на уровне принятия решений до 30 процентов", – продолжила Балаева.

По ее словам, в секторе СМИ руководителями являются около 1 700 женщин - это примерно 32 процента от общей доли СМИ в Казахстане. Среди них женщины-руководители республиканских телеканалов, газет и интернет-ресурсов.

"Однако, вместе с представленностью женщин в медиа, хотелось бы затронуть обратную сторону, то, как сегодня подается образ женщины в медиа, в частности, в кино. На мой взгляд, это также немаловажный инструмент влияния на улучшение ситуации в области гендерного равества в стране и регионе. В последнее время в Казахстане и ряде стран высказываются замечания о том, что в современных фильмах нет ярких женских ролей, которые способствуют олицетворению модели успешной женщины", – заметила заместитель руководителя администрации президента РК.

Балаева отметила, что в Казахстане проводился анализ кинофильмов за последние 10 лет для того, чтобы изучить гендерные стеореотипы.

"Результаты показали, что превалируют стереотипные изображения женщины и гендерных ролей. В отечественных фильмах в основном часто встречаются образы матери, страдающей женщины с внутренней болью, женщины-амазонки, женщины-подруги, возлюбленной главного героя, жены, второй жены. Крайне мало картин, где бы показывался образ образованной и успешной женщины. Нам стоит подумать над этим", – резюмировала Аида Балаева.

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