Фото: Polisia.kz

Преступление, совершенное в ночь с 18 на 19 октября 2024 года, долгое время оставалось нераскрытым: тело девушки обнаружили лишь спустя восемь месяцев на берегу реки Жайык. Как именно полиция раскрыла это преступление, рассказывается в материале Polisia.kz.

20 октября прошлого года мать Яны обратилась в полицию с заявлением об исчезновении дочери. Полицейские незамедлительно начали поиски пропавшей.

- Сначала дело было зарегистрировано как факт безвестного исчезновения. После поступления обращения мы сразу активизировали поиски. По мере сбора данных появились признаки похищения и было начато уголовное производство. Когда стало ясно, что девушку убили, работа продолжилась уже в рамках расследования убийства, - рассказал начальник отдела управления криминальной полиции ДП Атырауской области Ерлан Кусаинов.

При просмотре записей камер выяснилось, что к дому подъехал белый автомобиль. Машину установили, она принадлежала Ризуану Хайржанову. На видео видно, как девушка садится в салон.

- Мы начали восстанавливать маршрут движения: от выхода из дома и далее. Камеры показали белую машину, в которую она села. Рядом находился второй мужчина, удерживавший дверь. После этого он тоже садится в автомобиль. Позже они направляются в сторону села Талдыколь, - сообщил следователь по особо важным делам управления следствия ДП Атырауской области Темирхан Хажмуратов.

Оперативники быстро установили, что исчезновение носит криминальный характер. По записям городских камер определили маршрут транспорта и двух мужчин.

Как позже выяснилось, один из них своими руками совершил убийство, а второй помогал замести следы.

- Подозреваемые были задержаны через два дня. Один успел уехать в Курмангазинский район, второй отвез машину на мойку, уничтожил следы и телефон погибшей, - отметил следователь Хажмуратов.

Несмотря на уничтоженные улики, следствие смогло восстановить последовательность событий. Согласно материалам дела, Хайржанов задушил Яну в салоне автомобиля, а его друг Алтынбек Катимов удерживал дверь, не позволяя ей выбраться. Затем они вывезли тело за город и сбросили в реку.

- Первым мы установили Хайржанова. По его показаниям мы вышли на второго подозреваемого Катимова. В моей практике впервые было так, что подозреваемые задержаны, а тело еще не найдено. Тем не менее по словам подозреваемого мы определили точное место преступления, - рассказал Ерлан Кусаинов.

Погибшая и убийца учились в одном университете и были знакомы с 2022 года. Состояли в отношениях. Причиной убийства стала ссора: Яна узнала, что Ризуан Хайржанов встречается с другой девушкой и собирается жениться. Она заявила, что расскажет об этом невесте. Тогда мужчина решил убить ее. Стоит отметить, что задержанные ранее к ответственности не привлекались.

По словам оперативников, в подобных делах важна каждая деталь.

- Если что-то упустить, дело может не раскрыться. Иногда именно мелочи приводят к истине. Мы внимательно наблюдаем за поведением подозреваемого, находим к нему подход, стараемся разговорить его. Важно правильно оценить психологическое состояние человека, - подчеркнул оперативник. А по словам следователя, главный подозреваемый сперва пытался запутать следствие. Однако стражи порядка изменили свою тактику и не дали злоумышленнику уйти от ответственности.

- По санкции суда мы получили доступ к их страницам. В переписке они обсуждали план убийства. В истории запросов также был вопрос об ответственности за убийство в Казахстане и о том, сколько времени хранятся записи с камер видеонаблюдения, - рассказал следователь Темирхан Хажмуратов.

На сегодня оба задержанных приговорены к пожизненному лишению свободы.