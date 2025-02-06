Как получить гражданство Казахстана, разъяснили в МВД

В Министерстве внутренних дел РК дали разъяснения по процедуре получения гражданства Казахстана, сообщает Kazpravda.kz
Так, по информации МВД, гражданство РК можно получить в упрощённом и общем порядке.
В упрощённом порядке право на гражданство имеют следующие категории:
- Иностранцы, состоящие в браке с гражданами РК;
- Соотечественники (кандасы), постоянно проживающие на территории РК на законных основаниях;
- Этнические казахи, обучающиеся в высших учебных заведениях РК;
- Граждане России, Беларуси и Кыргызстана на основе международных соглашений.
Согласно изменениям в законодательство, теперь для получения гражданства по общему порядку необходимо предоставить сертификат, подтверждающий знание государственного языка (казахского) на базовом уровне, а также знания основных положений Конституции РК и истории Казахстана.
Также, для получения гражданства по общему порядку, иностранные граждане должны выполнить одно из следующих условий:
- Прожить на территории Казахстана не менее 5 лет;
- Или состоять в браке с гражданином Казахстана не менее 3 лет.
Список документов для получения гражданства можно получить в органах миграционной службы, добавили в министерстве.