Как получить компенсацию пострадавшим от паводков: алгоритм действий

Правительство, Паводки
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Для полноценной и качественной оценки имущества, работа экспертов будет начата после стабилизации паводковой обстановки и полного отвода воды с домов и придворовых территорий. Местным исполнительным органам поручено продлить сроки приема заявлений в случае необходимости

Фото: Kazpravda.kz

Правила возмещения вреда (ущерба), причиненного пострадавшим вследствие чрезвычайных ситуаций природного характера представили в правительстве, передает Kazpravda.kz

  1. Пострадавшие, понесшие материальный ущерб, в течение 30 календарных дней со дня возникновения ЧС должны предоставить в акимат заявление о возмещении материального ущерба.
  2. Регистрацию заявлений и документов осуществляет акимат в журнале регистрации заявлений о возмещении материального ущерба с выдачей пострадавшему расписки, подтверждающей принятие документов.
  3. Заявление о возмещении материального ущерба рассматривается в течение 15 рабочих дней с даты поступления в местный исполнительный орган (акимат) документов.
  4. Акимат в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления оценивает размер причиненного ущерба у оценщика. Пострадавший определяет время и место проведения оценки, после пострадавший должен быть ознакомлен с отчетом об оценке.
  5. После вынесения заключения оценщиком в течение 3 рабочих дней местным исполнительным органом (акимат) принимается решение о выделении средств, согласованное с уполномоченным органом по исполнению бюджета области, города республиканского значения, столицы, района и города областного значения.
  6. Выплата осуществляется пострадавшим в течение 30 календарных дней после принятия соответствующего решения.

В случае невозможности личного обращения пострадавшего, с заявлением о возмещении причиненного вреда (ущерба) могут обратиться его родственники или иные лица на основании доверенности, а также законные представители в случае, если пострадавший является несовершеннолетним.

К заявлению о возмещении причиненного ущерба прилагаются: копия документа, удостоверяющего личность пострадавшего лица; перечень утраченного и/или испорченного имущества пострадавшего с момента возникновения ЧС природного характера или в период ликвидации ЧС.

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