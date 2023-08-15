Как позаботиться о здоровье позвоночника при сидячей работе, рассказали врачи

Общество, Здравоохранение
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Несколько полезных рекомендаций для тех, у кого работа связана с длительным пребыванием в офисе за компьютером или с нахождением в одной позе предоставил Национальный центр общественного здравоохранения, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

Фото иллюстративное Kazpravda.kz

Медики отмечают, что сидячая работа негативно сказывается на нашем здоровье: страдает позвоночник, зажимается кровоток в шее, что приводит к различным заболеваниям центральной нервной системы. В современных реалиях, нам приходится уделять дополнительное время своему телу – посещать тренажерный зал, бассейн, массажи.

«Для того чтобы предотвратить последствия сидячей работы, необязательно устанавливать спортивные рекорды или выбирать травматичные и выматывающие виды спорта. Но не стоит забывать и о ежедневной легкой гимнастике, которую вы можете делать прямо в офисе. Существует множество упражнений, которые помогают расслабиться и хоть немного разработать некоторые мышцы», – говорит руководитель центра укрепления общественного здоровья на Алмагуль Нагимтаева.

Вот некоторые полезные рекомендации для тех, у кого работа связана с длительным пребыванием в офисе за компьютером или  с нахождением в одной позе: 

  • Каждый час вставайте с рабочего места, чтобы размять суставы и заставить кровь лучше циркулировать по телу. Первое время, можно даже ставить себе будильник и по нему делать небольшую растяжку и заодно пополнять запасы жидкости в организме. Например, пройдитесь до кулера и обратно.
  • Если много работы и отвлечься не представляется возможным, делайте легкую разминку прямо за рабочим местом: наклоны головы, вращение плечами, слегка приподнимите ступни и сделайте несколько круговых движений.
  • Во время перерыва на работе, подойдите к стене и прижмитесь к ней задней частью туловища. Постойте так хотя бы пару минут.
  • Чтобы облегчить боль в пояснице – отодвиньте стул от стола, вытяните ноги и сидя потянитесь к ним. Во время этого упражнения постарайтесь расслабить все тело, особенно шею. Также по возможности делайте скручивания и прогибы – они хорошо разгружают позвоночник.
  • Старайтесь больше двигаться не только в офисе, но и в обычной жизни. Вместо лифта воспользуйтесь лестницей, поставьте машину подальше от офиса или выйдите из автобуса на пару остановок раньше, чтобы прогуляться.

#рекомендации #здоровье позвоночника #сидячая работа

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