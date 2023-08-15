Как позаботиться о здоровье позвоночника при сидячей работе, рассказали врачи

Несколько полезных рекомендаций для тех, у кого работа связана с длительным пребыванием в офисе за компьютером или с нахождением в одной позе предоставил Национальный центр общественного здравоохранения, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

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Медики отмечают, что сидячая работа негативно сказывается на нашем здоровье: страдает позвоночник, зажимается кровоток в шее, что приводит к различным заболеваниям центральной нервной системы. В современных реалиях, нам приходится уделять дополнительное время своему телу – посещать тренажерный зал, бассейн, массажи.

«Для того чтобы предотвратить последствия сидячей работы, необязательно устанавливать спортивные рекорды или выбирать травматичные и выматывающие виды спорта. Но не стоит забывать и о ежедневной легкой гимнастике, которую вы можете делать прямо в офисе. Существует множество упражнений, которые помогают расслабиться и хоть немного разработать некоторые мышцы», – говорит руководитель центра укрепления общественного здоровья на Алмагуль Нагимтаева.

Вот некоторые полезные рекомендации для тех, у кого работа связана с длительным пребыванием в офисе за компьютером или с нахождением в одной позе: