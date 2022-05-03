Как привлечь казахстанцев к службе в армии, придумали в Минобороны

Заместитель министра обороны РК генерал-лейтенант Султан Камалетдинов на брифинге в СЦК рассказал об инициативах, связанных с повышением привлекательности срочной воинской службы, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«В рамках реализации поручений Главы государства прорабатывается ряд инициатив, связанных с повышением привлекательности срочной воинской службы. В частности, предполагается предоставлять кредитные каникулы военнослужащим на период прохождения воинской срочной службы, льготы семьям солдат при оплате коммунальных услуг, предоставление льгот в образовательном секторе, а также трудоустройство в государственные органы после окончания службы», - сказал Султан Камалетдинов

Также, по его словам, молодые люди за время прохождения службы в армии бесплатно получат необходимые знания, умения и навыки на базе учебных центров Вооруженных сил РК и в воинских частях.

«В рамках реализации проекта «Бесплатное техническое профессиональное образование» Министерство обороны проводит подготовку по 16-ти специальностям, востребованным на рынке труда, таким, как сварщик, крановщик, электрик и другие специальности», - резюмировал спикер.