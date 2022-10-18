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Как проходят экзамен на краповый берет, показали в Нацгвардии

22 бойца Национальной гвардии Казахстана прошли экзамен на краповый берет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

15 октября на базе Центра боевой и методической подготовки подразделений специального назначения Национальной гвардии РК в поселке Жетыген Алматинской области прошел заключительный этап квалификационных испытаний военнослужащих на право ношения крапового берета.

Для повышения уровня боевой и специальной подготовки военнослужащих, получения и усвоения ими специальных знаний и навыков ежегодно проводятся квалификационные испытания на право ношения крапового берета. Экзамен проводится в разное время года, а также в разных климатических условиях.

На мероприятие были приглашены представители специальных подразделений, силовых структур и государственных органов страны.

В этом году квалификационные испытания проводятся в 21-й раз, и на его участие подали заявки около 600 бойцов спецназа. Чтобы получить допуск к экзаменам, они предварительно сдали теоретическое тестирование, физическую подготовку, специальные упражнения, высотную подготовку, спуск со специальным устройством, подготовку по связи, медицинскую подготовку и другие. Военнослужащие преодолели 35 километров в течение 6 часов и выполнили нормативы.

Предварительный этап прошли более 90 претендентов, 60 из них были допущены к итоговым испытаниям.

Права ношения крапового берета удостоились 22 бойца специального назначения.

«В целях реализации поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева по количественному и качественному укреплению Национальной гвардии и по указанию министра внутренних дел Марата Ахметжанова увеличено количество подразделений специального назначения. Большое значение в Национальной гвардии придается боевой подготовке и профессионализму.

Во всех регионах нашей необъятной страны созданы отряды специального назначения «Бүркіт». Их главная задача – это борьба с экстремизмом и терроризмом, реагирование на правонарушения, представляющие повышенную опасность и угрожающие основным интересам государства, жизни и здоровью граждан. Они являются элитой Национальной гвардии и успешно справляются с поставленными задачами при чрезвычайных обстоятельствах.

Желаю всем обладателям заветных беретов крепкого здоровья, семейного благополучия, бодрости духа и дальнейших успехов в деле защиты нашей Родины», – сказал заместитель министра внутренних дел РК – главнокомандующий Национальной гвардией Еркин Ботаканов.

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