Годы независимости подтолкнули страну к системному переходу на новые направления развития, в том числе в сфере цифровизации. Одним из ключевых направлений этой работы является реализация проектов «Умный город»

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В соответствии с Методикой создания «умных городов» 13 сентября 2024 года распоряжением акима области №141 была утверждена дорожная карта. В её рамках предусмотрена реализация 22 основных и 5 дополнительных проектов. На сегодняшний день 12 основных проектов завершены, 10 находятся в стадии реализации, из 5 дополнительных проектов 2 завершены, 3 реализуются, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

В целях утверждения стратегии развития «умных городов» и дорожной карты её реализации распоряжением акима области от 19 ноября 2025 года №143 была создана специальная рабочая группа по вопросам развития «умного города». На основе предложений и экспертных заключений данной группы была утверждена Стратегия развития «умных городов» в области на 2026–2030 годы и дорожная карта по её реализации. Документом предусмотрены 13 основных и 2 дополнительных проекта по городу Таразу, а также 8 инициатив по районам области.

В условиях стремительного развития цифровой трансформации формирование IT-экосистемы становится одним из ключевых факторов повышения глобальной конкурентоспособности региона. В рамках этой работы был подписан трехсторонний меморандум между Международным Таразским университетом имени Шерхана Муртазы, акиматом области и Международным технопарком Astana Hub о развитии регионального IT-хаба. На основании меморандума 4 февраля 2023 года на базе университета был создан региональный IT-хаб «ZhambylHub».

На сегодняшний день хаб стал важной площадкой поддержки региональных стартапов, молодых предпринимателей и молодежи, интересующейся IT-сферой. С момента открытия проведено более 150 мероприятий с охватом свыше 4 000 участников. В том числе в 2024 году проведено 68 мероприятий, а с начала 2025 года — 103 мероприятия. 19 марта 2025 года «ZhambylHub» был официально зарегистрирован как филиал АО «Автономный кластерный фонд «Парк инновационных технологий» по Жамбылской области.

В целях дальнейшего развития IT-хаба утверждена дорожная карта по развитию филиала АКФ «Парк инновационных технологий» в городе Таразе на 2025 год. В её рамках предусмотрено привлечение спонсоров, проведение мероприятий Innovate Taraz Hackathon, Pizza Pitch, Idea Battle, а также реализация инкубационных программ по продвижению стартапов. Кроме того, решен вопрос обеспечения регионального IT-хаба необходимым зданием в соответствии с минимальными требованиями Astana Hub. В настоящее время поэтапно проводятся работы по адаптации здания, материально-техническому оснащению и эффективной организации деятельности хаба.

В настоящее время разрабатывается и находится на стадии утверждения Стратегия цифрового развития области на 2026–2030 годы. В документе предусмотрена реализация ряда значимых проектов по цифровизации и внедрению искусственного интеллекта. В частности, планируется внедрение ИИ для анализа обращений граждан по номеру 109 (iKomek109), повышение точности и скорости диагностики инсульта и неврологических заболеваний на основе анализа КТ-снимков, а также применение ИИ для ранней диагностики онкологических заболеваний.

Кроме того, запланировано развитие единого аналитического дашборда региона, расширение интеграций, подключение сельских населенных пунктов к волоконно-оптическим линиям связи, расширение сети 5G, строительство антенно-мачтовых сооружений вдоль автомобильных дорог и развитие высокоскоростного мобильного интернета. Также предусмотрено создание регионального мониторингового центра, внедрение механизмов реагирования на инциденты и координация с национальными центрами кибербезопасности, а также повышение цифровой грамотности и кибергигиены населения.

В рамках проекта iQala планируется интеграция и расширение цифровых сервисов субъектов естественных монополий, создание автоматизированного рабочего места «Земельный баланс» в системе «Дежурная карта», внедрение телемедицины в районных больницах, развитие проактивного здравоохранения, формирование единой образовательной платформы на базе информационной системы «e-Jambyl», реинжиниринг и проактивное оказание образовательных услуг. Также предусмотрены меры по привлечению и удержанию цифровых кочевников, подготовке кадров для региональной цифровой экономики и поддержке IT-сообщества и стартап-экосистемы. Реализация данных инициатив будет осуществляться при поддержке филиала АКФ «Парк инновационных технологий» в городе Таразе.

Работы по обеспечению населенных пунктов качественным интернетом ведутся в активном режиме. На сегодняшний день из 353 населенных пунктов области 43 (12,2%) обеспечены связью 2G, 51 (12,2%) — 3G, а 259 населенных пунктов (73,4%) — мобильным интернетом 4G. Волоконно-оптическими линиями связи обеспечены 189 из 357 населенных пунктов (50,9%), в то время как 168 населенных пунктов (49,1%) пока не охвачены.

В настоящее время ведутся работы по прокладке волоконно-оптической линии связи в 54 населенных пунктах. В соответствии с национальным проектом «Доступный интернет» в 2023–2025 годах ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» планирует установить 4G базовые станции в 68 населенных пунктах, из которых на сегодняшний день работы завершены в 23 населенных пунктах. АО «Kcell» завершило работы в 47 из 51 запланированного населенного пункта, ТОО «Кар-Тел» — в 73 из 89. В целом в рамках дорожной карты в 2023–2025 годах планируется повысить качество мобильного интернета до уровня 4G в 208 населенных пунктах, на сегодняшний день работы завершены в 143 населенных пунктах.

Кроме того, в рамках внедрения связи пятого поколения 5G/IMT в областных центрах ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» (Tele2) планирует установить в городе Таразе 26 базовых станций в 2024 году и 27 — в 2025 году. В настоящее время в эксплуатацию введены 32 базовые станции.

Все реализованные и планируемые мероприятия являются важным шагом в развитии цифровизации Жамбылской области и направлены на повышение качества жизни населения, эффективности управления и устойчивого социально-экономического развития региона.