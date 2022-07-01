Как пройти медицинский осмотр иностранным гражданам

В городской поликлинике №1 г. Нур-Султан иностранным гражданам можно пройти медицинский осмотр для получения справки формы 028-У «Заключение о состоянии здоровья иностранного, мигранта, трудящегося мигранта для получения вида на жительство или же Гражданство Республики Казахстан». Данная справка оформляется с целью получения разрешения на временное проживание и нахождение на территории нашей страны, а также для тех, кто намеревается получить Гражданство РК.

В столице наблюдается приток иностранных граждан и активность миграции из России и вопрос о предоставлении информации о состоянии их здоровья остается актуальным. Многие иностранные граждане посещают столицу в качестве туристов, а часть в поисках работы здесь и все подлежат обязательному медицинскому освидетельствованию.

По словам заведующей платного отделения городской поликлиники №1 г. Нур-Султан Г.Е. Туралиновой - «наша поликлиника одной из первых среди медицинских организаций была утверждена на выдачу результатов медицинского освидетельствования иностранных граждан. Медицинское освидетельствование является добровольным и обеспечивается на платной основе. Цели граждан могут быть разными, и не обязательно быть связаны с трудовой деятельностью. В нашем учреждении прием пациентов ведется с 8.00 до 16.00 ч. с понедельника по пятницу, а стоимость справки составляет 3 700 тенге. Как правило, стоимость в других медорганизациях устанавливается на свое усмотрение и может превышать нашу стоимость».

Процедура медицинского освидетельствования не сложная и включает в себя осмотр врачей-специалистов (терапевт, фтизиатр, дерматовенеролог, психиатр-нарколог, инфекционист) и определенных медицинских исследований, дабы исключить опасность для окружающих инфекционных заболеваний, в т.ч. ВИЧ-инфекции, наркомании и туберкулеза.

При обращении иностранному лицу необходимо предоставить паспорт (ИИН), миграционную карту, либо разрешение на работу. В регистратуре поликлиники заполняется медицинская карта пациента и выдается на руки медицинский бланк для прохождения медицинской комиссии. Справка действует на протяжении 1 календарного месяца.

Для подробной информации и для записи можно обратиться в CALL Центр городской поликлиники №1 г. Нур-Султан – (8 7172) 39 99 78.