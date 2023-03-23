Как решается проблема дефицита ГСМ и другие вопросы энергетической отрасли Казахстана

Актуальные вопросы развития энергетической отрасли Казахстана рассмотрены на совещании с участием руководителей Минэнерго, фонда «Самрук-Казына» и нацкомпании «КазМунайГаз» под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передает Кazpravda.kz со ссылкой на UKIMET .

Фото: t.me/UKIMET

Обсуждены планы по привлечению крупных международных инвесторов, запуску новых энергогенерирующих мощностей (тепло, электричество), развитию возобновляемых источников энергии и модернизации инженерной инфраструктуры.

Участники совещания также рассмотрели меры по обеспечению внутреннего рынка горюче-смазочными материалами.

В I квартале производство автобензинов, дизельного топлива и сжиженного газа превысило показатели утвержденного плана Минэнерго. В частности, запасы дизтоплива с 1 января по 1 марта увеличены с 241 до 326 тыс. тонн.

В настоящее время ГСМ в приоритетном порядке направляются сельхозтоваропроизводителям для проведения посевных работ, а затем автозаправочным станциям и социальнозначимым предприятиям.

Вместе с тем в некоторых регионах наблюдаются перебои с наличием топлива, связанные с чрезмерно высоким уровнем потребления. В этой связи Минэнерго принимаются меры по восполнению необходимых объемов.

Кроме того, затронуты актуальные вопросы развития газовой отрасли с учетом баланса производства и потребления топлива в среднесрочной и долгосрочной перспективе.