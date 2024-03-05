Как рынок недвижимости отреагировал на землетрясение в Алматы

Недвижимость
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Обзор рынка подготовили аналитики сайта Krisha.kz, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

По данным сайта, за последние сутки количество новых объявлений о продаже квартир в Алматы не выросло. Показатели примерно такие, как в любой другой день.

Аналогичная ситуация и по рынку Астаны: количество желающих купить недвижимость в столице не увеличилось. После предыдущего сильного землетрясения также не произошло смещения спроса в Астану.

Единственное существенное изменение на рынке частных домов за вчерашний день — рост спроса на посуточную аренду.
Количество просмотров объявлений и звонков в этой категории выросло за сутки в 3 раза. Как и в прошлый раз, люди искали безопасный вариант, чтобы переждать афтершоки.

"Рост спроса отчасти связан и с предстоящими праздниками. Рынок посуточной аренды домов ориентирован в основном на развлечения: шашлыки на свежем воздухе, сбор большой компанией, а ещё баня, караоке и т. д. Для празднования Наурыза и мартовских выходных это обычная практика. Просмотры объявлений об аренде домов на длительный срок также выросли — сразу в 2 раза. Скорее всего, эти тенденции кратковременные", - говорится в публикации.

Отмечается, что в январе была аналогичная ситуация. На следующий день после землетрясения спрос на аренду домов в Алматы подскочил в 4 раза. Но уже через несколько дней он вернулся к привычным показателям, то есть стабилизировался.

После январского землетрясения в Алматы стал расти интерес к объявлениям о продаже домов. К концу февраля тренд стал стихать, но 4 марта рост возобновился.

Это не значит, что ожидается рост сделок. Частный сектор Алматы сложно рассматривать как альтернативу квартирам. Цены на индивидуальные дома значительно выше, чем в многоквартирных домах (продав двушку, купить дом не получится). Не все участки безопасны, известны случаи селей и оползней, не везде есть хорошая инфраструктура. Влияния на цены домов и дач по состоянию на 5 марта аналитики Krisha.kz не наблюдают.

Отразилось ли землетрясение на сделках? Об этом станет известно буквально на днях, когда поступят данные Бюро нацстатистики за февраль. В январе сделки с домами в Алматы просели на 36 %, но это не показатель: во-первых, на январь традиционно приходится меньше операций, во-вторых, землетрясение произошло в конце месяца и времени на покупку не было.

После землетрясений пользователи Krisha.kz стали чаще при поиске задавать параметры этажности, но серьёзного роста спроса именно на нижние этажи нет. 

Продавцы квартир в Алматы стали указывать в объявлениях информацию о состоянии дома после землетрясений: «во время землетрясения дом практически не качало, стоит крепко», «никаких повреждений и трещин после землетрясения нет», «дом стоит в безопасной зоне, далеко от разломов» и т. д. Аналитики отмечают, что для реакции рынка прошло мало времени. Если серьёзные изменения будут, это станет заметно гораздо позже.

#цены #землетрясение #Алматы #недвижимость

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