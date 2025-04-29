Как сделать города комфортней и экологичней

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Айгуль Турысбекова
корреспондент Алматинского корпункта

Какие экологические проблемы стоят перед казахстанскими городами? Почему не следует позволять Алматы «расползаться» вширь, целесообразно ли будет посадить населенные пункты на «дорожную диету» и как правильно экономить воду в мегаполисах? Свое мнение по этим вопросам высказала руководитель группы архитекторов в INK Architects, дипломированный член Королевского Института британских архитекторов (RIBA), международный ассоциированный член Американского института архитекторов (AIA) Куралай Есмуханова.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным исследования Программы ООН по населенным пунк­там (UN-Habitat), сегодня более 70% мировых выбросов CO2 приходится на системы жизнеобеспечения населенных пунктов, транспорт, строительство и эксплуатацию зданий, службы, обслуживающие города, а также на сферу переработки бытовых отходов.

Так, на строительство и эксплуатацию строений приходится около 42% ежегодной глобальной эмиссии CO2. При этом 27% парниковых выбросов относится к эксплуатации зданий. Углеродный «след» от четырех основных строительных и инфраструктурных материалов – цемента, железа, стали и алюминия – добавляет еще 15% в год.

– Поэтому в последнее время архитекторы и городские проектировщики в мире начали широко использовать принципы нового урбанизма. Он помогает сокращать выбросы, делает города здоровее и экологичней, – считает Куралай Есмуханова.

По ее словам, новый урбанизм предлагает установить контроль над разрастанием городов. Это плотная застройка, которая позволяет эффективно использовать землю, защищает природу и снижает социальное неравенство.

– В обществе бытует мнение, что, наоборот, городу нужно расширять свои территории, чтобы центр «задышал». Однако нередко такой подход приводит к социальному неравенству, так как большее число людей вынуж­дено жить за пределами центров с развитой социальной инфраструктурой, – говорит эксперт. – В Алматы уже работают над созданием полицентров. Кроме того, компактные города и «дорожная диета» ведут к сокращению зависимости от автомобилей, снижают объемы выбросов и улучшают качество жизни. Необходимо делать улицы пешеходными и зелеными, развивать общественный транспорт и микромобильность. Еще одним фактором являются энергоэффективные здания, так как многоквартирные дома суммарно потребляют меньше энергии на каж­дую отдельную жилплощадь, чем частные особняки.

Куралай Есмуханова добавила, что зеленые насаждения помогают смягчать эффект городского «острова тепла» (охлаждение за счет тени и испарения), улучшают качество воздуха, поглощая некоторые загрязнители. Они также способствуют лучшему управлению ливневыми стоками, снижая риск подтоплений и загрязнения водоемов, позволяют экономить воду, что особенно важно для Алматы из-за истощения ледников.

Компактная инфраструктура требует меньше дорог и коммуникаций, сокращая затраты и выбросы. Таким образом, новый урбанизм делает города экологичней и комфортней, сочетая экономию ресурсов, защиту природы и повышение качества городской среды.

#город #Алматы #экология #урбанизация

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