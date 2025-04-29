Как сделать города комфортней и экологичней
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Какие экологические проблемы стоят перед казахстанскими городами? Почему не следует позволять Алматы «расползаться» вширь, целесообразно ли будет посадить населенные пункты на «дорожную диету» и как правильно экономить воду в мегаполисах? Свое мнение по этим вопросам высказала руководитель группы архитекторов в INK Architects, дипломированный член Королевского Института британских архитекторов (RIBA), международный ассоциированный член Американского института архитекторов (AIA) Куралай Есмуханова.