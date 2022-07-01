Фото: muftyat.kz
Общество
Как совершить жертвоприношение онлайн на Курбан айт, рассказал главный муфтий Казахстана

Председатель Духовного управления мусульман Казахстана Наурызбай кажы Таганулы в беседе с представителями СМИ сообщил о запуске сайта qurban2022.kz для проведения церемонии жертвоприношения дистанционно, передает Kazpravda.kz.

Верховный муфтий призвал общественность внести свой вклад в благотворительную акцию «Курбан - 2022» и сообщил, что в этом году, для удобства населения, жертвоприношение будет осуществляться в офлайн и онлайн форматах.

Следует отметить, что желающие совершить жертвоприношение могут через сайт выбрать в онлайн режиме жертвенное животное и перевести необходимые средства на указанные реквизиты.

Овец и коз может заказать один человек, а крупный рогатый скот и верблюдов могут заказать один или 7 человек вместе.

После этого при оплате в сообщении обязательно нужно указать номер заказа и имя отправителя.

После совершения жертвоприношения его фото и видео отчет будет отправлен на указанный заказчиком номер WhatsApp.

Согласно календарю Хиджры, начало месяца Зульхиджи 1443 года совпадает на 30 июня. А день Арафы соответствует 8 июля. 9 июля — первый день праздника Курбан-Айт.

 

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