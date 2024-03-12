Врачи бьют тревогу: дети увлеклись сладкими напитками

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Сладкие газированные и фруктовые напитки могут быть приятным и освежающим лакомством, однако чрезмерное потребление таких подслащенных напитков может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

По словам специалистов, ежедневно 17% детей в возрасте 6-9 лет пьют сладкие газированные напитки. Кроме того, 30,8% детей употребляют такие напитки 4-7 раз в неделю.

Согласно исследованию HBSC 2022 года, двое подростков из трех потребляют сахаросодержащие газированные напитки еженедельно. Употребление слишком большого количества подслащенных напитков связано с рядом проблем со здоровьем, таких как ожирение, сахарный диабет 2 типа, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания печени, почек и кариес зубов.

«Если вы хотите придать воде больше вкуса и освежиться, попробуйте добавить в нее ломтик лимона, лайма, огурца или арбуза. Еще одна хорошая альтернатива - обезжиренное молоко, несладкий чай или небольшое количество 100% натурального сока. Однако стоит помнить, что 100% сок содержит не только полезные витамины, но и калории. Злоупотребление сладкими напитками может повысить риск развития диабета, ожирения и заболеваний сердца», — пишут в распространенном пресс-релизе.

Также в центре добавили, что вместо сладких напитков лучшей альтернативой считается вода, которая должна стать основным напитком на каждый день.