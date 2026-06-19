Фестиваль кумыса прошел в Астане

Фото: акимат Астаны

На столичном Арбате под открытым небом прошел этнофестиваль «QYMYZ FEST – Қымызмұрындық 2026». Мероприятие было организовано совместно Советом ветеранов района Сарыарка и районным Центром активного долголетия, передает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

Фестиваль был посвящен возрождению древней традиции казахского народа — Қымызмұрындық, пропаганде национальных ценностей и укреплению культурных связей между представителями разных поколений.

Организатор мероприятия, директор Центра активного долголетия района Сарыарка Кенжеболат Бапишев, отметил, что главная цель праздника Қымызмұрындық — это популяризация среди подрастающего поколения обычаев и традиций, переданных в качестве аманата от предков.

«Многие хотят узнать значение этого праздника. Казахский народ издревле жил за счет животноводства. Когда скот благополучно перезимовывал, а в стране царил покой, люди привязывали кобылиц и заквашивали кумыс. Это считалось началом изобилия и достатка. Когда кобылы жеребились и был готов первый кумыс, сельчане приглашали дальних родственников, сватов и близких, чтобы вместе разделить эту радость. Дети просили суюнши, а старшие давали свое благословение. Таким образом, праздник Қымызмұрындық превратился в добрую традицию, которая объединяла народ, призывая к единству и согласию. Радует, что сегодня праздник Қымызмұрындық возрождается в разных уголках нашей страны», — сказал Кенжеболат Бапишев.

В рамках праздничной программы была организована выставка ремесел, а бабушки провели мастер-классы по прядению на веретене.

Также зрителям представили театрализованную постановку традиции «Қымызмұрындық», после чего прошла церемония угощения национальными блюдами и кумысом.

Для гостей фестиваля организовали бесплатную раздачу кумыса, а также провели ярмарку национальных напитков и блюд.

В ходе мероприятия были организованы национальные спортивные игры, такие как тогызкумалак, асык ату, лянга, плетение камчи и жилик сындыру.

В играх активно участвовали члены Совета ветеранов района Сарыарка, участники Центра активного долголетия, представители общественного объединения «Елорда аксакалдары» и жители города.

По словам пенсионерки и педагога-ветерана Кульмаш Толенбайкызы, Қымызмұрындық — это одна из древних традиций, которая живет вместе с народом.

«С приходом весны и окончанием мая в аулах привязывали кобылиц и заквашивали первый кумыс. Празднование этого радостного момента всей общиной и легло в основу праздника Қымызмұрындық. Это праздник единства, дружбы и изобилия. Когда первый кумыс был готов, приглашали старейшин аула и почтенных матерей, накрывали белый дастархан. Слово «мурындык» означает начало, первый шаг. Поэтому Қымызмұрындық — это особенный той, знаменующий открытие сезона кумыса», — рассказала Кульмаш апа.

В завершение фестиваля победители и активные участники национальных игр были награждены дипломами, медалями и благодарственными письмами. Награды вручили Центр активного долголетия города Астаны и общественное объединение «Совет аксакалов столицы».