Фестиваль кумыса прошел в Астане

Столица,Гастрономия
Дана Аменова
специальный корреспондент

Для гостей организовали бесплатную раздачу традиционного национального напитка

Фото: акимат Астаны

На столичном Арбате под открытым небом прошел этнофестиваль «QYMYZ FEST – Қымызмұрындық 2026». Мероприятие было организовано совместно Советом ветеранов района Сарыарка и районным Центром активного долголетия, передает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

Фестиваль был посвящен возрождению древней традиции казахского народа — Қымызмұрындық, пропаганде национальных ценностей и укреплению культурных связей между представителями разных поколений.

Организатор мероприятия, директор Центра активного долголетия района Сарыарка Кенжеболат Бапишев, отметил, что главная цель праздника Қымызмұрындық — это популяризация среди подрастающего поколения обычаев и традиций, переданных в качестве аманата от предков.

«Многие хотят узнать значение этого праздника. Казахский народ издревле жил за счет животноводства. Когда скот благополучно перезимовывал, а в стране царил покой, люди привязывали кобылиц и заквашивали кумыс. Это считалось началом изобилия и достатка. Когда кобылы жеребились и был готов первый кумыс, сельчане приглашали дальних родственников, сватов и близких, чтобы вместе разделить эту радость. Дети просили суюнши, а старшие давали свое благословение. Таким образом, праздник Қымызмұрындық превратился в добрую традицию, которая объединяла народ, призывая к единству и согласию. Радует, что сегодня праздник Қымызмұрындық возрождается в разных уголках нашей страны», — сказал Кенжеболат Бапишев.

В рамках праздничной программы была организована выставка ремесел, а бабушки провели мастер-классы по прядению на веретене.

Также зрителям представили театрализованную постановку традиции «Қымызмұрындық», после чего прошла церемония угощения национальными блюдами и кумысом.

Для гостей фестиваля организовали бесплатную раздачу кумыса, а также провели ярмарку национальных напитков и блюд.
В ходе мероприятия были организованы национальные спортивные игры, такие как тогызкумалак, асык ату, лянга, плетение камчи и жилик сындыру.

В играх активно участвовали члены Совета ветеранов района Сарыарка, участники Центра активного долголетия, представители общественного объединения «Елорда аксакалдары» и жители города.

По словам пенсионерки и педагога-ветерана Кульмаш Толенбайкызы, Қымызмұрындық — это одна из древних традиций, которая живет вместе с народом.

«С приходом весны и окончанием мая в аулах привязывали кобылиц и заквашивали первый кумыс. Празднование этого радостного момента всей общиной и легло в основу праздника Қымызмұрындық. Это праздник единства, дружбы и изобилия. Когда первый кумыс был готов, приглашали старейшин аула и почтенных матерей, накрывали белый дастархан. Слово «мурындык» означает начало, первый шаг. Поэтому Қымызмұрындық — это особенный той, знаменующий открытие сезона кумыса», — рассказала Кульмаш апа.

В завершение фестиваля победители и активные участники национальных игр были награждены дипломами, медалями и благодарственными письмами. Награды вручили Центр активного долголетия города Астаны и общественное объединение «Совет аксакалов столицы».

#Астана #фестиваль #кумыс

Популярное

Все
Хедлайнером международного фестиваля в ВКО станет Димаш Кудайберген
Спасибо за жизнь
Наскальное послание из глубины веков
Столичные выпускники организовали благотворительную акцию
Домбра Жамбыла – в дар музею
Когда труд приносит радость
Это не игрушка!
Нейрохирургия страны вышла на мировой уровень
Там, где реальность переплетается со сказкой
Дастан Сатпаев уезжает в «Челси»
Освоены новые методы восстановления детей после ожогов
Возрождение отрасли
Памяти Сагитжана Бермаганбетова
Возвращение
Робототерапия вместо лекарств
У дружбы четыре лапы
Шаг в медицину будущего
Настоящая династия
Город с особым характером
Не надо печалиться
Великий писатель земли кыргызской
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Текели обретает новый стиль
Илон Маск стал первым в истории долларовым триллионером
Казахский помогает располагать к себе клиентов
Казахстанский художник победил на старейшем арт-фестивале Италии
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Снижение турпотока ударило по гостиницам Алматы
Прокуратура защитила инвестора, строящего овощехранилище в Акмолинской области
Национальный каталог товаров меняет правила торговли
Матч открытия ЧМ-2026 по футболу вошёл в историю
Задержан карагандинец, публиковавший в соцсетях попытки скрыться от полиции
Какие страны быстрее всех наращивают мощности солнечных электростанций
Движение по дорогам Дарбаза – Мактаарал и Мойынты – Кызылжар запустят в ноябре
В Алматы представили роботакси
Казахстан вновь вошел в десятку лучших на этапе Кубка мира по стрельбе из лука
ШОС – 25 лет: новый рубеж, широкие перспективы
Конституционный закон Республики Казахстан
Подземные хроники Кангюя
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Как будут учиться студенты-медики: разъяснение мажилисмена
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана

Читайте также

С грядки на стол: астанчан приглашают на очередную сельхозя…
Итоги городского форума отцов подвели в Астане
В Астане стартовал чемпионат Казахстана по теннису на коляс…
Набор на бесплатные курсы казахского языка открыли в Астане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]