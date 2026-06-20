В Балхаше установили новый гастрономический рекорд

Гастрономия
Дана Аменова
специальный корреспондент

Огромный казыбургер весом 86,4 кг приготовили балхашские кулинары

Фото: акимат Карагандинской области

Balkhash Tour Fest – 2026 войдёт в историю очередным гастрономическим достижением, которое официально зарегистрировал представитель Книги рекордов Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Карагандинской области

Огромный казыбургер весом 86,4 кг приготовили балхашские кулинары.

Как уточнил руководитель балхашского филиала компании Baurdak Аян Нурбек, высота гигантского казыбургера – 39 см, а диаметр – 89 см.

На его приготовление ушла масса продуктов: мясное ассорти – курица, говядина и казы, помидоры, зелень и соус.

За процессом приготовления наблюдали гости фестиваля. После фиксации рекорда казыбургер разделят на части и раздадут балхашским благотворительным фондам.

#рекорд #Балхаш #гастрономия #Balkhash Tour Fest

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