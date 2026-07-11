В Астане стартовал международный праздник кумыса BaiQymyz-2026

Культура,Гастрономия

Участниками фестиваля стали производители кумыса из Казахстана, Кыргызстана и Якутии

Фото: Акимат Астаны

В Астане стартовал международный гастрономический фестиваль BaiQymyz-2026, который в течение двух дней проходит на ипподроме «Қазанат». В мероприятии принимают участие более 60 производителей кумыса из разных регионов Казахстана, а также представители Кыргызской Республики и Якутии (Россия), передает Kazpravda.kz.

Гости фестиваля смогут продегустировать различные виды национального напитка, познакомиться с традициями его приготовления и посетить международный конкурс, в котором лучшие производители поборются за звание сильнейших.

«Для гостей работает насыщенная культурно-спортивная программа: кулинарные шоу и мастер-классы по приготовлению национальных блюд, конкурс «Лучший казы», соревнования по кокпару, байге, аударыспаку, қыз қуу, стрельбе из традиционного лука, а также состязания «Қой көтеру», «Жілік сындыру», шөген ойыны, конный квиддич, показ боевых коней, парад лошадей ER QANATY и выступления мастеров верховой езды», — сообщили в акимате Астаны.

Кроме гастрономической программы, в рамках фестиваля проходит конкурс «Дәстүр сәні: BaiQymyz-2026», направленный на популяризацию национальной культуры, традиций и этнического наследия. Итоги конкурса организаторы подведут 12 июля.

На главной сцене фестиваля выступят известные казахстанские исполнители, среди которых Sadraddin, Казыбек Курайыш, Газизхан Шекербек, этно-фольклорный ансамбль «Туран», Жубаныш Жексен, Кайрат Баекенов и группа Format, Кыдырали Болманов, Каракат Абильдина и другие артисты.

Для посещения фестиваля необходимо приобрести билет на один или оба дня мероприятия. При этом пенсионеры и дети до 16 лет смогут посетить фестиваль бесплатно.

#Астана #фестиваль #гастрономия

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