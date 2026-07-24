Алматы выбрали главным гастрономическим направлением 2026 года

Гастрономия
Айман Аманжолова
корреспондент

Крупнейший мегаполис Казахстана постепенно становится главным гастрономическим направлением Центральной Азии. Город вошел в список гастрономических направлений «Where to Eat 2026» известного издания Eater, сообщает Kazpravda.kz

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Составители списка особо отметили, что за последние несколько лет в Алматы прошел первый фестиваль Almaty Food Fest, объединивший шеф-поваров региона, а также был выпущен первый гастрономический гид города.

По оценке издания, благодаря наваристому бешбармаку с обилием лапши, классическому казы, самсе с мясом, жареным баурсакам и жареному лагману путешественники могут ощутить наследие местных кочевых традиций, а также влияние уйгурской, русской, узбекской, корейской, турецкой и индийской кухонь. Традиционные вкусы по-прежнему широко представлены на Зеленом базаре, а современные рестораны нео-кочевого направления подают их в актуальной интерпретации.

«Выбирая в этом году лучшие направления для гастрономических путешествий, мы искали не только лучшие рестораны, но и людей, которые представляют их от всего сердца. Наши авторы включили в этот список места, которые они хорошо знают сами (многие считают эти места своим домом), а шеф-повара и рестораторы порекомендовали вкусные заведения со всего света, которые их вдохновляют. Казахский неокочевой праздничный дастархан в этом году, без сомнения, обещает прекрасное вкусовое путешествие», – пишет издание.

Отметим, что Eater – одно из самых влиятельных изданий в мире, посвященных ресторанам и гастрономии. Попадание в его список повышает международную известность города и положительно влияет на развитие гастрономического туризма.

#Алматы #список #Центральная Азия #гастрономия

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